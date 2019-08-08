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تستعد الفنانة اللبنانية كارول سماحة، لطرح فيلم «بالصدفة» في أولى تجاربها السينمائية، معلنة عن موعد عرضه في لبنان عبر حسابها بموقع «إنستغرام»، قائلة: «أخيرًا.. الفيلم سيعرض في السينمات في أواخر سبتمبر المقبل». وتجسد «سماحة» ضمن أحداث الفيلم دور سيدة تعاني من التهميش في مجتمع شرقي وتتعرض للكثير من المشاكل الطبقية إلى أن تحدث لها مفاجأة تغير حياتها وتقلب وضعها رأسها على عقب. فيلم «بالصدفة» من بطولة كارول سماحة، وبديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، قصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، في أول تجربة له إخراجية له في مجال السينما. يذكر أن سماحة، شاركت في مسلسلين أولهما «الشحرورة» في العام 2011 وجسدت من خلاله قصة حياة الراحلة صباح، وقدمت مسلسل «اسمها لا» في عام 2001.

