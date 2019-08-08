إضاءات

يؤكد الفنان المتميز عبدالله التركماني بأن جديده المسرحي سيكون من خلال مسرحية العضة والتي انطلقت بروفاتها مع فرقة المسرح الكويتي، حيث سيشارك العرض في مهرجان الليالي المسرحية الكوميدية، كما سلط التركماني الضوء على جديده الدرامي المتمثل بمسلسل الجمان مع المخرج خالد جمال والمنتج خالد الرفاعي.

في مستهل حديثه مع النهار يتوقف الفنان عبدالله التركماني أمام جديده المسرحي بقوله:

- شرعنا منذ عدة أسابيع في بروفات مسرحية العضة المقتبسة عن تشيخوف قصة الحرباء وإعداد الكاتبة حبيبة العبدالله. وستقدم من خلال فرقة المسرح الكويتي، الذي اعتبره بيتي المسرحي، ويشارك في العمل عدد متميز من النجوم.

ويستطرد:

- العمل الجديد العضة يأتي بعد التجربة المتميزة التي قدمتها من خلال مسرحية العطسة لفرقة المسرح الكويتي، والتي فازت بجائزة مهرجان مسرح الشباب وجائزة مهرجان الأردن المسرحي وعدد آخر من الجوائز والمشاركات، لذا نحن أمام تحد إضافي متجدد على الصعيد الشخصي، وأيضاً فيما يخص فرقة المسرح الكويتي، التي باتت اليوم إحدى المنصات المسرحية الشامخة، والتي تضم عدداً متميزاً من أجيال الحرفة المسرحية، وحصدت خلال السنوات العشر الأخيرة العديد من الجوائز المهمة لعدد من الأعمال المسرحية ومنها صدى الصمت والرحمة والقلعة وغيرها من الأعمال وكان آخرها مسرحية ميلاد غريب تأليف محمد الرباح وإخراج فيصل العميري.

وعن العضة يقول التركماني:

- من السابق لأوانه الحديث عن هذه التجربة ومضامينها وطروحاتها الفكرية والفنية، ولكنها تأتي بنهج يرسخ المضامين التي درجنا على التعامل معها، حيث قضايا الإنسان ومعاناته.

وعلى الصعيد الدرامي التلفزيوني يقول الفنان عبدالله التركماني:

- شرعت منذ أيام بتصوير مسلسل الجمان عن رواية للكاتبة علياء الكاظمي وإخراج خالد جمال وإنتاج خالد الرفاعي، وفي العمل عدد متميز من النجوم ومنهم نور الغندور وفاطمة الطباخ وفهد الحمدي وهدى صلاح وناصر كرماني ومحمد الدوسري وحسن إبراهيم.. والأحداث في إطار اجتماعي عميق ومشوق.

ويتابع:

- وقبله أنجزت مسلسل ماذا لو؟ مع المخرج والمنتج حسين دشتي وفي العمل خالد أمين ومنذر رياحنة وعلي الحسيني ونور الغندور وأسيل عمران.. وقد عرض العمل من خلال قناة نتفليكس تأكيداً على جودته وتميزه وأيضاً مضامينه.

ويعود الفنان عبدالله التركماني للحديث عن المسرح بقوله:

- المبدع الكويتي المسرحي، على وجه الخصوص، رقم صعب في جميع المهرجانات، والأمر لا يقتصر على العروض المسرحية بل جميع الأنشطة والفعاليات سواء الورش أو الندوات أو لجان التحكيم أو غيرها من قطاعات الإبداع والتميز الفني.

كما يختتم الفنان التركماني حديثه مع النهار بقوله:

- باختصار شديد، أستطيع التأكيد بأن الدراما الكويتية أمام نقلات إيجابية راحت ملامحها تتأكد على مدى العامين الأخيرين، وأتوقع ترسيخاً لتلك النقلات عبر عدد متميز من النتاجات الدرامية التلفزيونية الجديدة.

