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أعلن الممثل المصري العالمي مينا مسعود، عن سعادته لحضور الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، المقرر إقامته في الفترة ما بين 19 إلى 26 سبتمبر المقبل، وأكد أنه سيشارك في فاعليات المهرجان المقام في مصر، من خلال مقطع فيديو تم نشره بواسطة حساب المهرجان، كتب عليه: «مينا مسعود جاهز ومتحمس يشارك في مهرجان الجونة 2019، تابعونا عشان تعرفوا أكتر عن النسخة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

تأتي مشاركة «مسعود» في مهرجان الجونة، نتيجة للتعاون الذي تم مسبقا بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وإدارة المهرجان، وتصريحات وزيرة الهجرة بالخارج التي رحبت بالنجم العالمي الذي حقق فيلمه «علاء الدين» نجاحا واسعا، قائلة: «إن ذلك جاء بفضل التواصل مع أبنائنا بالخارج وخصوصا أبناء الجيلين الثاني والثالث، فالفن هو أحد عناصر القوى الناعمة لمصر في الخارج لما له من قوة تأثير، وبالتالي فإن نجاح مينا مسعود يعتبر نجاحا لمصر بالخارج».

وعبرت سفيرة الهجرة عن فخرها بما وصل إليه «مسعود» في مشواره الفني، معلنة أنها تشجعه دائما وتتمنى له المزيد من النجاح، باعتباره من النماذج المشرفة في مجال الفن، التي عكست صورة إعلامية إيجابية لمصر حول العالم.

كما تقدم عمرو منسي، الرئيس التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، بالشكر لوزيرة الهجرة لدعمها المهرجان والتواصل مع المصريين في الخارج، معبرا عن سعادته بمشاركة النجم العالمي في الدورة الثالثة للمهرجان، الذي لن يحتاج إلى بذل الجهد لجذب أكبر عدد من نجوم السينما العالمية إليه.

ومن جانبها، صرحت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عبر موقعها الرسمي، أن تلك المبادرة تمكن المهرجان أن يصبح منصة مثالية لصناع الأفلام من كل الخلفيات والأصول، وأن يوسع مداه في دوائر الصناعة العربية والعالمية.

يشار إلى أن فيلم «علاء الدين» يعد نسخة حية مأخوذة من الفيلم الكرتوني الشهير الذي يحمل نفس الاسم، وتخطت إيراداته المليار دولار عالميا بعد أسابيع قليلة من طرحه في دور العرض، وشارك مينا مسعود في بطولته كل من النجم ويل سميث في دور «جني المصباح»، والنجمة ناعومي سكوت في دور حبيبته «ياسمينا»، وهو من إخراج غاي ريتشي.

