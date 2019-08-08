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واشنطن- بيروت- أ. ف. ب: أعلن مفتّش عام في وزارة الدفاع الأميركيّة في تقرير امس أنّ تنظيم «داعش» الإرهابي التكفيري «يُعاود الظهور» في سورية مع سحب الولايات المتحدة قوّاتها من البلاد، وأنّه «عزّز قدراته» في العراق.

وقال التقرير «رغم خسارته خلافته على الأرض، إلا أنّ تنظيم داعش عزّز قدراته المسلحة في العراق واستأنف أنشطته في سورية خلال الربع الحالي» من السنة. وأضاف أنّ التنظيم استطاع «إعادة توحيد (صفوفه) ودعم عمليّات» في كلا البلدين، وذلك لأسباب منها أنّ القوّات المحلّية «غير قادرة على مواصلة شنّ عمليّات طويلة الأمد، أو القيام بعمليّات عدّة في وقتٍ واحد، أو الحفاظ على الأراضي» التي استعادتها.

وأعلنت الميليشيا الكردية المسماة أميركيا «قوات سورية الديموقراطية» في 23 مارس 2018 القضاء على «خلافة» التنظيم بعد تجريده من مناطق سيطرته في بلدة الباغوز في محافظة دير الزور، إثر أشهر من المعارك بدعم من التحالف بقيادة واشنطن الذي أباد مدينة الرقة حيث كان داعش يتخذها عاصمة لخلافته المزعومة في سورية.

وبعد انتهاء معركة شرق سورية، أعلنت الميليشيا الكردية بدء مرحلة جديدة في قتال التنظيم، تتمثل بملاحقة خلاياه النائمة بتنسيق مع التحالف الدولي.

ورغم تجريده من مناطق سيطرته في شرق سورية، لا يزال التنظيم ينتشر في البادية السورية المترامية الممتدة من ريف حمص الشرقي حتى الحدود العراقية. ويؤكد محللون وخبراء عسكريون أن القضاء على «الخلافة» لا يعني أن خطر التنظيم قد زال مع قدرته على تحريك خلايا نائمة في المناطق التي طُرد منها وانطلاقاً من البادية السورية.

إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية أن القوات الحكومية استولت على قرية في شمال غربي البلاد، وأنها تقترب أكثر من بلدة كفر زيتا الاستراتيجية، التي تسيطر عليها فصائل تكفيرية مسلحة منذ 2012.

وقال الإعلام الحربي المركزي، أمس، إن القوات استولت على قرية الأربعين في الليلة السابقة، عقب اشتباكات عنيفة مع مسلحي فصائل تكفيرية، على ما أوردت «أسوشيتد برس».

وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» -الواجهة الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين ومقره لندن- أنه تم الاستيلاء على قرية الأربعين، مضيفًا أن «قوات النظام باتت على أبواب» كفر زيتا، وهي أكبر بلدات ريف حماة الشمالي، التي خرجت عن سيطرة القوات الحكومية عام 2012.

وتقع البلدة على الحدود مع محافظة إدلب، آخر معاقل الفصائل التكفيرية المسلحة.

وجاء هذا التطور بعد نحو أسبوع من سيطرة الجيش على منطقة حصرايا المجاورة، ويقول المرصد إن القوات السورية تسعى الآن للسيطرة على كفر زيتا، التي تقع على طريق إمداد الفصائل من إدلب، خاصة لجهة ريف إدلب الجنوبي.

وكان الجيش السوري أعلن، الاثنين، استئناف هجومه على محافظة إدلب التي يسيطر عليها مسلحو الفصائل الإرهابية، بعدما اتهم الأخيرة برفض الالتزام بوقف إطلاق النار.

