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اسلام اباد- الوكالات: لقي 18 شخصا مصرعهم وأصيب نحو 100 آخرين أغلبهم من المدنيين إثر تفجير سيارة استهدف مركز قيادة للشرطة في العاصمة الافغانية كابول أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عنه. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الافغانية نصرت رحيمي لوسائل الاعلام ان التفجير وقع بالقرب من مركز قيادة الشرطة بالمقاطعة السادسة في كابول.

واضاف ان القنبلة انفجرت فور وقوف سيارة بنقطة التفتيش خارج مركز الشرطة، مبينا ان التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل أكثر عن الحادث. من جهته ذكر المتحدث عن وزارة الصحة الأفغانية وحيد الله ميار ان التفجير ادى الى قتل 18 شخصا وجرح حوالي 100 آخرين اغلبهم مدنيون ومنهم نساء وأطفال. كما أسفر التفجير الذي وقع وقت الذروة غرب العاصمة الأفغانية عن إلحاق أضرار بمبان قريبة.

وأشارت مصادر في وزارة الداخلية إلى أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع بسبب ضخامة التفجير الذي سمع دويه في كل أرجاء العاصمة.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد إن هجوما استهدف مركزا تابعا للقوات الأفغانية وسط العاصمة وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد هذه القوات، في المقابل تقول وزارة الداخلية إن معظم الضحايا من المدنيين. وقد ندد الرئيس الأفغاني أشرف غني ورئيس السلطة التنفيذية عبد الله عبد الله بالهجوم الانتحاري، وقالا إنه ينطوي على رسالة تهديد من إرهابيي طالبان بأنها لا تريد تنظيم الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 28 سبتمبر المقبل.