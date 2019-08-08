عربيات ودوليات

أحد الذين اقتربوا من عبد الناصر رغم صغر سنه وقتها فعمره وقت قيام الثورة 23 عاما (مواليد 1929) واللقاء الأول كان في قاعة الدرس ، أثناء تلقيه لفرقة وهو طالب علم وعبد الناصر أستاذ، ولم يكن يعلم أنه بعد ذلك بسنوات قليلة جدا سيقود هذا الأستاذ ثورة مصر التي تحدث زلزلا في جميع الأنحاء وستظل محورا للأحداث طوال 18 عاما «حتى وفاة عبد الناصر فى1970» هو محمد فائق مدير مكتب عبد الناصر ومستشاره للشؤون الأفريقية ووزير الإرشاد القومي (الإعلام) حتى مايو عام 1971 وبعدها أتهم ضمن آخرين في قضية ما أصطلح على تسميتها مراكز القوى- وقضى في سجون السادات عشرة أعوام ورفض الخروج بعفو بعد مضي نصف المدة شريطة أن يكتب اعتذارا عما فعله ورفض . ليكمل خمسة أعوام أخرى من عمره داخل السجن .وتحمل نتيجة اختياراته . ليخرج بعدها ليعمل في مجال حقوق الإنسان وهو حاليا يتولى منصب الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان. وإلى تفاصيل الحوار:

ماذا تقول في ثورة يوليو52 بعد 67 سنة على قيامها؟

الثورة أحدثت تغيرا كبيرا ومازال هذا التأثير موجود ولا نستطيع القول ماذا بقي من ثورة يوليو ، فالذي بقي كثير من البعد الاجتماعي على الأقل ومازالت هذه المسألة مترسخة في ذهن أي رئيس موجود أو قادم أيضا قضية الاستقلال متجذرة وثورة يوليو هي ثورة تحرير والقضاء على الاستعمار التقليدي الذي كان كل هدفه الاستيلاء على ثروات هذه الشعوب، وتبنت ثورة يوليو حصول أفريقيا على ثرواتها. وكل هذا النضال قامت به الثورة بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وهناك أمور كثيرة تحققت داخليا وخارجيا ومازالت موجودة وقائمة.

ومازالت ثورة يوليو المرجعية الأساسية لأي نظام حكم في مصر ، أيضا بنت الثورة جيشا وطنيا ولاؤه الحقيقي للشعب وأطلقت عملية التغيير والإصلاح التي تتوقف أحيانا وتفتر أحيانا أخرى ثم يأتي حدث جديد فتستمر العملية وهكذا مازالت روح الثورة موجودة.

متى بدأت معرفتك بالرئيس عبد الناصر؟

كان أستاذا لي أثناء وجودي في فرقة دراسية في الشؤون الإدارية وكان يدرس لي مادة اسمها «تحركات» ، ولما قامت الثورة تم تكليفي وأنا مازلت في الجيش ببعض الأعمال، ثم رشحني زكريا محيي الدين (أحد أبرز الضباط الأحرار، وتولى عدة مناصب سياسية هي رئيس وزراء ونائب رئيس الجمهورية وأول رئيس للمخابرات العامة، تولى منصب رئيس الجمهورية فترة يومين عندما تنحى الرئيس جمال عبد الناصر عن الحكم في أعقاب هزيمة 1967) للعمل في المخابرات ولم أكن اعرفه من قبل وفي بداية عملي توليت ملف إسرائيل وكانت المخابرات كيان واحد قبل تقسيمها إلى عامة وحربية، ثم اسند لي ملف السودان مع زكريا الذي أسندت له المهمة بعد صلاح سالم ثم بعد ذلك كلفني الرئيس بملف أفريقيا بالكامل منذ كنت في المخابرات ثم بعد انتقالي للعمل برئاسة الجمهورية مديرا لمكتب الرئيس للشؤون الأفريقية ثم أصبحت مستشاره للشؤون الأفريقية والآسيوية ثم أصبحت وزيرا للإرشاد القومي وظل معي الملف مع ملاحظة انه عند قيام الثورة كانت هناك دولتان فقط حصلتا على استقلالهما خلاف مصر وهما: ليبيريا وأثيوبيا. وأهمية وجود مسؤول عن أفريقيا في ذلك الوقت أن الأمر كان خارج نطاق مسؤولية وزارة الخارجية لأن كل دول القارة كانت واقعة تحت الاحتلال ولهذا السبب كان ملف أفريقيا بيد المخابرات ثم الرئاسة لأن الخارجية لا تستطيع التواصل مع هذه الدول دون وجود علاقات دبلوماسية معها وأمكننا تحقيق التواصل مع دول القارة كافة وكنت أجوب كل هذه الدول وزرتها جميعا وشاهدت استقلال كل هذه الدول 54 دولة بما فيها مصر فقد قاومنا الانكليز حتى رحلوا عن مصر وفي 56 ارتديت ملابس صيادين ودخلنا بورسعيد لمقاومة الاحتلال.

لماذا ظل المبدأ السادس من مبادئ الثورة وهو الخاص بإقامة حياة ونظام ديموقراطي معطلا؟

التحديات كانت كبيرة وكثيرة ومواجهة محاولات القضاء على الثورة عطلت قيام أو تطبيق الديموقراطية. والديموقراطية لها جناحان الأول سياسي والثاني اقتصادي وأعتقد أن الجناح الاقتصادي تحقق بكل تأكيد وهو الخاص بتوزيع الثروة والتنمية كل هذا حد . لكن الجزء السياسي من الديموقراطية دون شك تعثر للأسباب التي ذكرتها لك.

كثيرون يستشهدون بنكسة 67 وبالحكم الفردي وعدم وجود رأي آخر لمهاجمة الثورة والنظام؟

لايوجد شك أن هناك أسباباً لنكسة 67 ، لكن في رأيي وما تقوله انه عدم وجود ديموقراطية في ذلك الوقت أحد الأسباب وهذا صحيح . طيب في أميركا وقت تولى بوش الابن قامت حرب من أسوأ ما يمكن وأستنكرها الجميع حتى الحكام الذين جاءوا بعده وكارتر نفسه تساءل هل هي حرب عادلة أم مجرد حرب؟ رغم أن هذا نظام ديموقراطي وهذه اكبر دولة في العالم وهنا أريد القول ليس غياب الديموقراطية هو السبب وهذا ليس تقليلا من شأن الديموقراطية ودون شك وجود شفافية وعلاقات متوازنة بين أجهزة الدولة المختلفة ومراقبة القرارات المصيرية كل هذا مهم. إذن هي أحد الأسباب. لكن هناك أسباب أعمق من ذلك.

هل الرئيس عبد الناصر كان مهتما بتحقيق هذا المبدأ؟

عبدالناصر كان لديه كراسة محتفظ بها عنوانها الثورة الثقافية وكان عاقدا العزم بعد إزالة آثار العدوان على إطلاق الأحزاب، ومهد لذلك بعمل التنظيم الطليعي على أساس أنه سيكون الحزب الذي يمثل الثورة وكان يرى أن الحاكم صعب عليه تكوين حزب وهو في السلطة ونحن شاهدنا ماذا حدث عندما تخلى السادات عن حزب مصر وانشأ الحزب الوطني؟ لذلك هو رأى أن يكون التنظيم الطليعي نواة لحزب في المستقبل.

عبد الناصر لو تابعت حواراته في مجلس قيادة الثورة ستجده متمسكا بقضية الديموقراطية ولكن الظروف التي حدثت بداية من حرب 56 والتحديات التي تلت تلك المرحلة هي التي أجلت تحقيق هذا المبدأ وأنا شخصيا أرى أن الديموقراطية كانت ستساعد هذا ما حدث.

هناك سؤال مهم عن حرب 67.. ألم يعلم عبد الناصر ان إغلاق خليج العقبة وطلب انسحاب قوات الطوارئ هو إعلان حرب وفي نفس الوقت لم تكن مصر مستعدة لذلك وهناك 70 ألف عسكري في اليمن؟

كانت مصيدة ولما أراد التراجع لم يعطوه الفرصة ومفترض عندما تقوم الأزمات وفقا لميثاق الأمم المتحدة تبدأ الجهود السلمية هكذا نعرف وكان مفترضا ولكن حدث العكس ومصر عندما طلبت خروج قوات الطوارئ كانت تقصد خروجها من الحدود فقط وليس من شرم الشيخ وطبعا هناك قصور وخطأ حدث ولم يحدث تدارك من الأمم المتحدة وان يحاولوا إصلاح الأمر أضف إلى ذلك أن الرئيس الأميركي ليندون جونسون كان يستعد لاستقبال زكريا محيي الدين نائب رئيس الجمهورية في نفس اليوم بناء على دعوة رسمية من الإدارة الأميركية واتضح بعد ذلك أنه كان يعلم بموعد الهجوم الإسرائيلي على مصر. إذن هي كانت حرب مدبرة وهذا لا يمنع أن نقول إن هناك خطأ حدث وعبد الناصر أعلن مسؤوليته عن هذا الخطأ وهو حدث نتيجة ظروف معينة منها ما أشيع عن تعرض سورية للخطر وطلبت من مصر المساعدة وبلا شك أن قرار إغلاق خليج العقبة وقتها كان تصرفاً غير صحيح.

هل الاتحاد السوفيتي وقتها كان جزء من الخطة أم انه خدع مثلنا؟

لا طبعا لم يكن جزء من الخطة وقد تصور أن أميركا تستطيع إقناع إسرائيل بعدم الهجوم كما يستطيع هو إقناع مصر ، وفهم البعض هذا على أنه ضمانات ولكنهم لم يحترموا ذلك عشان كده أنا قلت أنها مصيدة وكان فيها جانب تآمري دون شك وكان الهدف هو القضاء على النظام المصري ولذلك خرج عبد الناصر يوم 9 يونيو ليعلن للشعب مسؤوليته عما حدث وتنحيه عن الرئاسة وهو كان صادقاً في ذلك لأنني كنت متابع الأحداث دقيقة بدقيقة.

وهل شاركت الأجهزة المحلية في خروج الناس فعلا لرفض التنحي كما يقول البعض؟

وفي لحظة فارقة وهناك هزيمة هذا كلام سخيف وقد خرجت ناس معادية أساسا للثورة ولكن خرج المصريون لشعورهم بالخطر وهذه ظاهرة في المصريين أنه في لحظات معينة تجدهم يدا واحدة.

من يستطيع إخراج كل هذه الملايين ودفعهم إلى الشارع كما حدث؟!

هنا وجه الغرابة والدهشة أن يخرج هذا الشعب لقائد مهزوم ويطالبوه بالبقاء ويتمسكون به ويطالبوه أن يستكمل المسيرة وهذه سابقة لم تحدث في التاريخ.

فعلا العبارة التي قلتها كتبها صحافي اثناء انعقاد مؤتمر الخرطوم في أغسطس 67 حيث قال: «البطل المهزوم يستقبل استقبال الأبطال» ولذلك لأنه كان صادقا بكل معنى الكلمة ويعبر عن الشعب في كل ما يفعله .

يظل اللغز المحير في عهد عبد الناصر هو المشير عبد الحكيم عامر وهذه العلاقة الخاصة التي جمعت الصديقين ثم كانت النهاية؟

هذه أحد أسباب الهزيمة وكان الرئيس عبد الناصر عقب الانفصال عن سورية وعقب تجربة الوحدة ومن خلال مجلس قيادة الثورة يريد عمل تغييرات وتعيينات جديدة من خلال المجلس ومنذ وقت مبكر خصوصا بعد 56 كان يريد إجراء تغييرات تحديدا في سلاح الطيران لأن ما حدث كان انتصارا سياسيا كبيرا لكن ظهر أن لدينا مشاكل عسكرية ولما بدأ عبد الناصر في هذا الاتجاه غضب عبد الحكيم وسافر إلى مرسى مطروح وبدأ بعض الضباط يتصلون به وأنا اعتقد أنه وفي هذه اللحظة حدث انقلاب نصفي وعلى أسره انفرد عبد الحكيم عامر بالجيش من هذا التاريخ وعبد الناصر لم يرغب في المواجهة حتى لا يصطدم، وصحيح هو لم يكن يتدخل وقد كانت كل أمور الدولة في يديه إلا الجيش وكان يخشى أن يحدث انقلاب ولذلك كانت العلاقة بين ناصر وحكيم معقدة ولكن كان هناك مساحة تفاهم ولاء عبد الحكيم عامر لناصر لم يكن كاملا في حين كان عبد الناصر يعتبر عبد الحكيم عامر مثل أخيه الصغير، وحتى الانقلاب الذي كان عامر يدبر له ضد عبد الناصر كان عامر ضمن الترتيب ينوي المجيء بعبد الناصر رئيسا للجمهورية وهو يتولى أمر الجيش وهذه العلاقة كانت أحد أسباب النكسة.

هل انتحر المشير أم «نحر» كما يردد البعض؟

هذه أيضا من الأسئلة السخيفة بصراحة أنا كنت وقتها وزير إعلام وكنت خارج مصر في اسبانيا وقطعت رحلتي وعدت على الفور وتركنا الموضوع في يد النائب العام ووزير العدل المستشار عصام حسونة كان من أقرب الناس لعبد الحكيم عامر وقال لي الرئيس عبد الناصر اتركه يفعل ما يريد وبعدها أصدر كتابا، هي عملية مستحيلة هل يصدق أحد أن الفريق محمد فوزي الرجل الذي أعاد بناء الجيش يتهم بقتل قائده؟! طبعا هذا كلام غير صحيح.

عبد الحكيم كان قائدا مهزوما. وبعدين انكشفت مؤامرته إذن هو كان في موقف ضعف شديد جدا فلماذا يتخلص منه عبد الناصر.

أيضا من طبيعة عبد الحكيم عامر كرجل لديه شهامة ومعتز جدا بكرامته أن يقدم على هذه الخطوة.

هل ثبتت رسميا قضية المحاولة الانقلابية ضد عبد الناصر؟

طبعا، وهذا نشر وقتها بكل التفاصيل. ثبت فعلا أن المشير عامر كان يدبر لانقلاب.

لو لم تحدث حرب 67 كيف كنت تتخيل الوضع؟

طبعا هذه المسألة محتاجة مُنجم وليس سياسي لكن بلاشك أن حرب 67 أحدثت شرخا كبيرا جدا وعطلت المسيرة.

لو طلبنا منك رأيا محايدا بعيدا عن كونك الوزير محمد فائق؟

الثورة مثلها مثل أي ثورة لها أخطاء بدون شك والكلام الذي تحدثنا فيه عن إغلاق خليج العقبة النقطة الثانية أننا تصورنا أن الحقوق الاجتماعية تأتي أولا ثم الحريات ولكن الواقع أن الحريات كان يجب أن تسير مع الحرية الاجتماعية والحريات السياسية جنبا إلى جنب لكن لا أريد أن أقول أخطاء وأقول لولا التحديات التي قابلناها لقفزت مصر قفزات كبيرة أيضا العمل الثوري في ذاته عمل ضخم ليس لمصر فقط فدائما الثورات الكبيرة تؤثر فيما حولها وثورة 52 أثرت عربيا فبعد تأميم قناة السويس وبعد أن ثبت حق الشعوب في امتلاك ثرواتها استطاع العرب امتلاك ثرواتهم وكان تأثيرها واضح جدا داخليا وخارجيا.

وثورة يوليو 52 ثورة كبيرة جدا وأي ثورة في الدنيا لها ضحايا لكن في النهاية هي ثورة عظيمة بكل معنى الكلمة وتركت تأثيراً كبيراً جدا في مصر وعربيا ودوليا.

كصاحب فكر عربي قومي ماذا تقول في مسألة الوحدة العربية؟ وخصوصا ونحن أمامنا التجربة الأوروبية فرغم اختلاف اللغة والأنظمة ألا أنهم استطاعوا عمل وحدة اقتصادية قوية وقطعوا شوطا طويلا ونحن العرب رغم وجود عوامل التجمع أكثر منهم مازلنا محلك سر؟

واضح أن ذلك صعب لكنه ضرورة لحياتنا وإذا لم يحدث سنتشرزم والوضع حاليا مختلف لأننا أصبحنا في عالم ليس فيه مكان للكيانات الصغيرة والعالم كله أصبح تكتلات على غرار الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الأفريقي وسنجد أن هذه عملية أصبحت ضرورة لتكون فاعلا في النظام العالمي الجديد وهذه هي الخطة التي يريدوننا عليها دول متعددة ومفتتة ليسهل افتراسها وفكرة القومية العربية نحن في أشد الحاجة إليها الآن لكننا للأسف الشديد بعيدين عنها بعدا كاملا وما يحدث في المشهد الذي نراه الآن هو مشهد صعب والشكل لازم يتغير وأنا لا أتصور أننا لا نبحث الآن عن وحدة دستورية وهذا ممكن يكون في المستقبل البعيد ونحن نريد أن نكون كياناً كبيراً لكن نكون صادقين ومخلصين للفكرة ولا تطرح كل دولة أجندتها الخاصة ولا يمكن أن تكون وحدة حقيقية أو حتى في الجامعة العربية إلا إذاً تحررت الإرادات وصدقت النوايا وعبد الناصر دخل كل معاركه ليس بقوة الشعب المصري فقط وإنما بقوة الشعب العربي الذي كان سندا له وما يحدث حاليا أن الدول العربية تطرح من بعضها ولا تجمع .والعرب يشترون نصف السلاح المباع في العالم وهذا السلاح لا يتم جمعه كسلاح واحد.. ونحن أمام مشهد لم يشهده العرب في تاريخهم.

ليس هناك أفق.

لا بالعكس.

افهم أنك متفائل؟

السياسة ليس فيها تفاؤل وتشاؤم ..لكن في اعتقادي ممكن تكون هناك نهضة لأي سبب من الأسباب وتعمل على توحيد العرب ويكون لها مقومات أو على الأقل يجب أن نعمل من أجلها.

هل نحن في حاجة لوجود زعيم يملك كاريزما عبد الناصر؟

كل وقت وله عناصره الخاصة به وليس شرطا ما حدث وقت عبد الناصر يتكرر مرة أخرى هو ممكن يدخل حدث أو عدة أحداث تعمل على تغيير هذا الموقف وممكن بلد واحدة مركزية تنهض نهضة كبيرة جدا فتغير كل هذه المفاهيم وتغير العوامل المختلفة.

