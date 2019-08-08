دوليه

أوقف نادي شالكه الالماني رئيسه كليمنس تونيس لفترة ثلاثة اشهر على خلفية تصريحات عنصرية تجاه الافارقة ادلى بها الاسبوع الماضي. ونشرت لجنة الاخلاقيات في نادي اقليم الرور بيانا في وقت متأخر أول من امس على هامش اجتماع دافع خلاله تونيس عن نفسه، اتهمت فيه الاخير بـ انتهاك حظر التمييز الوارد في النظام الاساسي للنادي.

ورفضت الهئية اتهامات العنصرية بحق تونيس معتبرة أن لا اساس لها من الصحة، واكتفت بعقوبة الايقاف دون اقالته من منصبه. وتعرض تونيس (63 عاما) لانتقادات عقب التصريح الذي ادلى به بشأن بناء المزيد من محطات الطاقة في إفريقيا، معتبرا انه حينها سيتوقف الافارقة عن قطع الاشجار وانجاب الاطفال مع حلول الليل.

وجاء تصريح رجل الاعمال على هامش منتدى في مدينة بادربون شمال غرب المانيا الخميس، انتقد خلاله الزيادات الضريبية في المانيا لمكافحة التغير المناخي. واثار تصريح رئيس شالكه موجة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، فطالب العديد من الجماهير واللاعبين السابقين في النادي باستقالة تونيس كرئيس للهيئة الاشرافية على النادي، فيما ادانت شخصيات بارزة في كرة القدم وسياسية تعليقه.

ودعت وزيرة العدل كريستين لامبريشت بطل المانيا سبع مرات إلى التعامل مع تونيس، مصرحة لمجموعة فونكه الاعلامية يجب معارضة العنصرية بصوت عال وواضح في كل فرصة.وتقدم تونيس الاحد باعتذار عن الكلمات غير اللائقة، مؤكدا انه يدعم قيم شالكه ضد العنصرية، التمييز والاستبعاد.ويبدأ شالكه الموسم الجديد من بطولة الدوري بقيادة مدربه الجديد دافيد فاغنر بمواجهة بوروسيا مونشنغلادبلاخ في 17 أغسطس الحالي.

