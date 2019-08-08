دوليه

أعاد نادي دربي كاونتي المشارك في دوري المستوى الثاني للدوري في إنكلترا، القائد السابق للمنتخب الوطني واين روني الى بلاده، بصفة «مدرب ولاعب» في صفوفه، بعد عام من انتقاله الى الولايات المتحدة. وأعلن الفريق الإنكليزي وفريق دي سي يونايتد الأميركي أول من امس أن الهداف الدولي السابق سيترك فريقه الحالي مطلع العام المقبل، بعد توصله الى اتفاق مع دربي كاونتي بشأن النجم السابق البالغ 33 عاما. وكتب دي سي يونايتد في بيان «بعد انتهاء موسم الدوري الأميركي 2019، سيترك واين روني النادي ليتابع مسيرته في إنكلترا ليكون أقرب من عائلته»، مضيفا «أُعلن اليوم، بموافقة دي سي يونايتد، أن روني أكمل مفاوضات ليصبح مدربا-لاعبا لدربي كاونتي في بطولة «تشامبيونشيب» (الدرجة الأولى) الإنكليزية 2020».

بدوره، أعلن دربي كاونتي قدوم روني «لفترة أولية حتى صيف 2021 مع خيار عام إضافي»، مشيرا الى انه سيكون «مدربا ويتابع تطوير دروسه في التدريب استعدادا لمسيرة تدريبية محتملة». وعدد النادي سلسلة انجازات روني، على غرار تسجيله 359 هدفا في مسيرته، 53 هدفا قياسيا في 120 مباراة دولية مع منتخب «الأسود الثلاثة»، 253 هدفا قياسيا مع مان يونايتد، إحرازه لقب الدوري الانكليزي خمس مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

وقال روني لموقع النادي الانكليزي «أنا متحمس لفرصة الانضمام الى (الهولندي) فيليب كوكو، جهازه التدريبي وتشكيلة الفريق الاول بدءا من مطلع يناير»، متابعا «أنا متحمس أيضا لبدء مشواري التدريبي في دربي كاونتي مع الفريق الاول والاكاديمية».

وفي مؤتمر صحافي عقده أول من امس، قال روني «فرصة العودة الى إنكلترا واللعب، لكن أيضا تولي دور تدريبي مع النادي والعمل في إشراف فيليب (المدير الفني الهولندي فيليب كوكو)، كانت كبيرة جدا لرفضها».

وأتى تأكيد الانتقال بعد كشف ميل موريس، مالك دربي كاونتي، أنه يحاول إعادة روني من الولايات المتحدة حيث يحترف منذ صيف 2018.وارتبط اسم روني في الأيام الاخيرة بدور لاعب ومدرب في ملعب «برايد بارك»، حيث حصل زميله السابق في المنتخب فرانك لامبارد على باكورة مناصبه التدريبية العام الماضي قبل الانتقال أخيرا الى تشلسي.

