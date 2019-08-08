دوليه

أعلن مهاجم منتخب الاوروغواي السابق دييغو فورلان اعتزاله اللعب نهائيا عن 40 عاما لعدم قدرته على المنافسة. قال اللاعب السابق لاتلتيكو مدريد الاسباني ومان يونايتد الانكليزي في حديث تلفزيوني «قررت التوقف عن ممارسة كرة القدم الاحترافية».

وتابع اللاعب الذي اختتم مشواره مع فريق كيتشي في هونغ كونغ وكان قد اعلن اعتزاله دوليا مع منتخب بلاده في 2015 «اقتُرح علي متابعة اللعب، اختلقت الاعذار لكنني لم أعد قادرا على المنافسة واصبح الامر صعبا قليلا». وسجل فورلان 36 هدفا في 112 مباراة دولية، وهو ثالث افضل هداف في المنتخب بعد لويس سواريز نجم برشلونة الاسباني (58 هدفا) وادينسون كافاني هداف باريس سان جرمان الفرنسي (48). واختير افضل لاعب في مونديال جنوب افريقيا 2010 حيث كان شريكا بلقب الهداف ايضا مع الالماني توماس مولر والهولندي ويسلي سنايدر والاسباني دافيد فيا برصيد خمسة اهداف لكل منهم، وقد أسهمت اهدافه بوصول اوروغواي الى نصف نهائي البطولة.

وشارك ايضا في كأس العالم عامي 2002 بكوريا الجنوبية واليابان و2014 في البرازيل، كما توج مع المنتخب بلقب كوب اميركا عام 2011. وكانت مباراته الدولية الاخيرة في ثمن نهائي مونديال البرازيل حين خسرت اوروغواي امام كولومبيا 0-2.

وتنقل فورلان في اندية اوروبية بارزة، فلعب في مان يونايتد الانكليزي (فاز معه بالدوري عام 2003) وفياريال واتلتيكو مدريد الاسبانيين (فاز مع الاخير بكأس يوروبا ليغ عام 2010) وانتر الايطالي.وفي السنوات الاخيرة حمل الوان انترناسيونال البرازيلي، سيريزو اوساكا الياباني، بينيارول، مومباي سيتي الهندي واخيرا كيتشي.

