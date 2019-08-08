دوليه

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن الأنغولي جيرالدو لاعب الفريق الأول تم قيده في القائمة الأفريقية للفريق ضمن الـ26 لاعبًا الذين أرسلهم الأهلي إلى الاتحاد الإفريقي في موعد القيد المحدد.

وأضاف مدير الكرة أن ما تردد عن عدم قيد جيرالدو كلام عارٍ من الصحة وهدفه إثارة البلبلة قبل بدء مشوار الأهلي الإفريقي الجديد، مشيرًا إلى أن الأمور الفنية والإدارية تسير على ما يرام، بالتنسيق الكامل بين الجهاز الفني ولجنة التخطيط للكرة ومحمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على قطاع الكرة.

وتابع عبد الحفيظ أن الكل يقوم بدوره على الوجه الأكمل من أجل مصلحة الأهلي وتحقيق طموحات وأهداف أعضاء وجماهير النادي على المستويات كافة.

وفي سياق متصل تلقى النادي تلقى خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بتجديد رخصة الأندية المحترفة من جانب الاتحاد الإفريقي كاف لموسم 2019-2020 ليصبح النادي الوحيد الذي يحصل على الرخصة بشكل مستمر منذ العمل بنظام تراخيص الأندية المحترفة عام 2012.

وجاء تجديد رخصة الاحتراف للأهلي بعد أن قام النادي بتطبيق كافة المعايير الخاصة بالاتحاد الدولي «فيفا» دون ورود أي ملاحظات على الملف الخاص بالنادي وبعد توافر كافة الاشتراطات والمعايير الفنية والإدارية والقانونية والمالية وعدم وجود مديونيات لأي أطراف.

وكان ملف تجديد رخصة الاحتراف للنادي شهد إشرافًا كاملًا من جانب محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة التخطيط والتطوير التي تضم طه إسماعيل وزكريا ناصف وخالد بيبو وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص.

ويأتي حصول الأهلي على خطاب تجديد رخصة الاحتراف تمهيدًا للمشاركة في البطولات المحلية والقارية خلال الموسم الجديد 2019-2020.

