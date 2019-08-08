دوليه

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تغريم نادي الزمالك ماليا بسبب سلوك جماهيره في مباراة نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك فاز ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه بعد تخطي نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية في مباراة الإياب حيث خسر الأبيض في مباراة الذهاب بالمغرب بهدف نظيف ونجح في تسجيل هدفا بمباراة الإياب بملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ليتوج باللقب بعد التفوق في ركلات الجزاء.

وأعلن الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي تغريم نادي الزمالك بمبلغ وقدره 22.500 ألف دولار بسبب سلوك جماهيره التي أفرطت في إشعال الشماريخ بالمدرجات بجانب استخدام الليزر وإلقاء الزجاجات داخل أرض الملعب.

في سياق متصل نجح فريق الكرة بنادي الزمالك بقيادة طارق يحيى في الفوز على فريق المتحدة بنتيجة 4-1 في المباراة الودية التي جمعتهما بملعب النادي في إطار استعدادات الفريق الأبيض لخوض مواجهة ذهاب دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا أمام ديكاداها بطل الصومال. وشهدت المباراة مشاركة الصفقات الجديدة حيث سجل كريم بامبو الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 10 كما أحرز الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 12 المغربي أشرف بن شرقي في حين سجل عمر السعيد الهدف الثالث في الدقيقة 36 ثم سجل خالد بوطيب الهدف الرابع في الدقيقة الـ27 من الشوط الثاني.

وحرص طارق يحيى المدير الفني للزمالك على مشاركة تشكيلين مختلفين على مدار شوطي المباراة لتجربة عدد كبير من اللاعبين خلال الودية للوقوف على استعدادهم قبل مواجهة ديكاداها الصومالي.

ونجح الزمالك في ضم 11 صفقة جديدة هم محمد عواد حارس الإسماعيلى ومحمد أوناجم جناح الوداد المغربي وأشرف بن شرقي مهاجم الهلال السعودي ومحمد صبحي حارس بتروجيت ومحمد أبوجبل حارس سموحة ومحمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة وإسلام جابر المنضم من المقاصة وكريم بامبو ومحمود عبدالرازق شيكابالا ومصطفى محمد وإمام عاشور. ومن المقرر أن يغيب طارق حامد وفرجاني ساسي عن المواجهة الافتتاحية للفريق في دوري أبطال أفريقيا أمام ديكاداها الصومالي.

