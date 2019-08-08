دوليه

قدم نادي ساو باولو البرازيلي لاعبه الجديد داني الفيس أول من أمس في ملعبه «مورومبي»، في احتفال يليق بعودة واحد من أبرز نجوم كرة القدم البرازيلية لأرضه.

وأمام أكثر من 40 ألف متفرج ملأوا معقل فريق ساو باولو لاستقبال قائد منتخب البرازيل، قدم النادي لاعبه الجديد البالغ من العمر 36 عاما والذي يحمل في جعبته 40 لقبا. وكانت احتفالية تقديم اللاعب السابق لإشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جرمان، مدوية لم تخل من الألعاب النارية والورق الملون ورسائل الدعم من لاعبين بارزين على رأسهم الأرجنتيني، ليونيل ميسي والبرازيلي كاسيميرو. وإلى جانب ممثلي إدارة النادي، شهدت الاحتفالية أيضا حضور أسماء تركت بصمة في تاريخ ساو بولو مثل كاكا ولويس فابيانو وهيرنانيس.

وأمام الجماهير المتحمسة، قال ألفيس «فقط أود أن أقول لكم إن ساو باولو لم يتعاقد مع لاعب، بل تعاقد مع مشجع مثلكم.. شكرا جزيلا على هذا الاستقبال.. كفانا حديثا وهيا بنا نعمل معا».

