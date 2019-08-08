دوليه

كان الاختبار الرسمي الأول للمسيرة التدريبية لنجم برشلونة السابق تشافي ناجحا بعد ان انتزع فريقه السد التعادل الإيجابي 1-1 من جاره الدحيل في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، في حين أسهمت الثلاثية التي سجلها الفرنسي بافيتيمبي غوميس للهلال السعودي في مرمى مواطنه الأهلي (4-2) في وضع فريقه على مشارف الدور ربع النهائي أول من امس. ويستضيف السد والهلال مباراتي الاياب في 13 الحالي.

في المباراة الاولى بين الدحيل والسد، كانت الأنظار مشدودة نحو مقاعد اللاعبين الاحتياطيين حيث جلس تشافي الذي كان يخوض أول مباراة رسمية له في مسيرته التدريبية بعد تعيينه مدربا للسد في مايو الماضي بعد أيام قليلة على اعلانه اعتزال اللعب نهائيا بعمر التاسعة والثلاثين.

وأعرب تشافي عن عدم رضاه عن نتيجة المباراة وقال في المؤتمر الصحافي عقب المباراة «أشعر بخيبة أمل كبيرة لأننا لم نتمكن من تحقيق الفوز، لكني راض عن الاداء وعن اللاعبين الذين كانوا الافضل معظم اوقات المباراة».وأضاف» التعادل يعتبر نتيجة جيدة على اعتبار ان لقاء الاياب سيكون على ملعبنا ونحتاج فيه للفوز باي نتيجة أو التعادل السلبي للتأهل».

وعن اعتراضه على الحكم الياباني لعدم احتسابه ركلة جزاء لفريقه في الوقت القاتل قال تشافي «لا احبذ الحديث عن الحكام لكني اؤكد للجميع ان عدم احتساب ركلة الجزاء الصحيحة اثر على نتيجة المباراة».

اما مدرب الدحيل البرتغالي روي فاريا فقال «المباراة كانت جيدة والسد تفوق بعد ان منحناه الفرصة، لكننا نجحنا بمرور الوقت في استعادة زمام الامور واصبحت المباراة متوازنة بين الفريقين». اضاف» السد يعتقد انه كان الاحق بالفوز لكن النتيجة كانت عادلة قياسا بالفرص التي سنحت لكل فريق».

وشهدت الدقائق الأولى تغييرا إضطراريا لإصابة المغربي المهدي بنعطية مدافع الدحيل (15) فأشرك مدربه البرتغالي روي فاريا بسام الراوي بدلا منه. وخطف أكرم عفيف الهدف الاول للسد من كرة أمامية مررها له الكوري الجنوبي نام تاي داخل المنطقة فراوغ مدافعا قبل ان يسدد كرة زاحفة داخل الشباك (30). وحصل الدحيل على ركنية حاول الدفاع تشتيتها لكنها وصلت الى يوسف المساكني فخطفها مباشرة داخل الشباك مسجلا هدف التعادل قبل نهاية الشوط بدقيقتين. ونشط السد في الدقائق الأخيرة وضغط بقوة وفي الوقت بدل الضائع طالب لاعبوه بركلة جزاء نتيجة لمسة يد من بسام الراوي داخل المنطقة لكن الحكم الياباني رفض احتساب الركلة، وظهر تشافي مدرب السد في قمة الغضب وسدد زجاجة المياه بقدمه احتجاجا على عدم احتسابها.

وفرض الفرنسي بافيتيمبي غوميس نفسه نجما لمباراة فريقه الهلال السعودي ضد مواطنه الأهلي بتسجيله ثلاثية ليقوده الى الفوز 4-2 بعد ان قلب تأخره مرتين في المباراة ليحتفل بأفضل طريقة ممكنة بعيد ميلاده الرابع والثلاثين.

تقدم الأهلي مرتين بواسطة السوري عمر السومة (6) ودجانيني تفاريس من الرأس الأخضر (39) ولكن الهلال سجل رباعية حملت تواقيع غوميس (16 و48 و65) وعبدالله الحافظ (81).وبهذا الفوز خطا الهلال خطوة كبيرة نحو بلوغ ربع النهائي قبل مباراة الإياب التي يستضيفها في 13 الحالي.

ورغم البداية الحذرة إلا أن الأهلي افتتح التسجيل في وقت مبكر عبر عمر السومة (6).وبعد هذا الهدف اندفع الهلال للهجوم ونجح في تعديل النتيجة إثر كرة عرضية لعبها الفرنسي غوميس داخل الشباك (16). وتقدم الاهلي مجددا من هجمة مرتدة حيث انطلق تفاريس بكرة من منتصف الملعب قبل ان يسددها على يسار عبدالله المعيوف (39).وادرك الهلال التعادل مجددا عندما فشل محمد العويس في ابعاد كرة الإيطالي سيباستيان جوفينكو لتجد غوميس الذي صوبها قوية داخل المرمى (48). وخطف غوميس الكرة من أمام البديل يزيد البكر ولعبها على يمين محمد العويس (65).واحتسبت ركلة ركنية للهلال فشل دفاع الأهلي في تشتيتها لتجد عبدالله الحافظ المتربص امام المرمى فتابعها داخل الشباك من مسافة قصيرة (81).

