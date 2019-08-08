محلية

تتناقل وسائل الاتصالات العالمية الاخبار العالمية لموضوع انتقالات اللاعبين المحترفين في أندية دوريات أوروبا المعروفة فأجد أن هناك استغرابا من هذا الوضع الطبيعي بالنسبة لهم وغير المنطقي بالنسبة لنا كمتابعين لهذه الدوريات فهناك أسماء كبيرة من نجوم الكرة (المميزين) لا تعلم أين ستنام غداً في باريس أو مدريد أو لندن أو ميونيخ أو في الخليج العربي؟ وطبعا من وجهة نظري الفنية أعتقد هذا غير مقبول أن نتعامل مع هؤلاء اللاعبين بهذا الاسلوب التجاري وكأن اللاعب سلعة تجارية تتنقل بين المطارات والأندية الغنية؟ فأين مدرب الفريق من هذه التنقلات في نهاية الموسم الماضي وليس قبل بداية الموسم بأيام هل فقد اللاعب احترامه المهني لهذه الدرجة والسبب المال والنفسية والرأي الشخصي الذي لا يظهر إلا في آخر لحظة؟

أنا أعرف بأن كل مدرب بعد أن يتم تجديد عقده ستكون له رؤية في الموسم القادم سواء بتغير تكتيكه أو أسلوب لعبه والذي بالطبع يحتاج إلى لاعبين محددين لديه أو من خارج النادي.. لذا أعتقد أن موسم أو تاريخ الانتقالات يجب أن ينتهي قبل بداية الموسم على الاقل بأسبوعين وليس يومين أو ساعات، فاللاعب يحتاج الى التركيز والاستقرار الذهني له ولعائلته ولأولاده لانهم جزء رئيس بحياته.. أما مالك النادي وبسبب الصفقات المالية في عملية شراء وبيع اللاعبين فإنه يحسسنا وكأننا في بورصة عملتها المادية هم اللاعبون لكي يتفاوض عليهم لزيادة أرباح النادي من غير الاهتمام في بعض الأحيان في الفوز بالبطولة .

موضوع مهم أتمنى أن يتدخل فيه الفيفا والاتحاد الأوروبي لوقف هذه المهزلة الفنية التجارية... وألا نصل إلى تجارة الرقيق الكروي... والله من وراء القصد.

