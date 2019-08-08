محلية

تختتم اليوم منافسات البطولة الآسيوية للملاكمة للصغار التي تستضيفها صالة نادي الكويت منذ السبت الماضي برعاية رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح.

ويشهد اليوم الختامي اقامة 14 نزالاً نهائياً لجميع الأوزان بدءا من 33 كغم وحتى ما فوق وزن 70 كغم. ويبدو منتخب أوزبكستان الأوفر حظاً للظفر بأكبر عدد من الميداليات الذهبية بعدما تأهل لاعبوه للأدوار النهائية في جميع الأوزان الأربعة عشر مسجلين حضورا هو الأقوى من بين الدول المشاركة في البطولة القارية، ويأتي المنتخب الكازاخي ثانيا من حيث المنافسة على المركز الأول بعدما فقد الأمل في المنافسة على أربع ميداليات ذهبية، فيما يأتي المنتخب الهندي ثالثا بتأهل 8 ملاكمين له للأدواء النهائية، ويحل منتخب قرغيزستان رابعا من حيث الترشيحات لتأهل خمسة ملاكمين فقط للأدوار الحاسمة، وسيقام حفل تكريم للوفود من قبل رئيس وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للملاكمة عقب مراسم التتويج.

من جانبه، أكد نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الآسيوي للملاكمة أنس العتيبة أن البطولة القارية حققت كافة أهدافها، مضيفا: «شهدنا على مدار أيام البطولة مستويات متنوعة جاء أغلبها معبراً عن التطور الذي تشهده الملاكمة الآسيوية في جميع دول القارة وهو ما يدعو للتفاؤل ويحث على بذل المزيد من العمل لايصال اللعبة لأفضل المراتب في مختلف البطولات الدولية المقبلة».

وابدى العتيبة اعجابه الشديد بحفل الافتتاح والتنظيم المتميز الذي جاء دقيقا في كافة تفاصيله، مؤكداً أن هذا الأمر «ليس بغريب على الشباب الرياضي الكويتي الذي دائما ما يقدم صورة مشرفة في العمل الاحترافي».

وذكر العتيبة أن البطولة شهدت مستويات مختلفة وذلك يرجع لعدة أسباب لعل أهمها فارق الخبرات المكتسبة بين ملاكمي بلد وآخر، فهناك من البلدان ما يخصص ملاكميها وقتا أطول للعبة عن سواهم في البلدان الأخرى وهو ما يصنع فارقا في المستوى الفني، فضلا عن وجود أكاديميات متخصصة في لعبة الملاكمة. وقال العتيبة: «من خلال ما نشهده في البطولة الحالية وما سبقتها فان الملاكمة الآسيوية ستنافس على المراكز الأولى عالميا خلال سنوات قلائل، شريطة مواصلة التقدم والحرص على التطوير الفني للملاكمين».

وأضاف: «نحن في الاتحاد الآسيوية نحرص على تطوير اللعبة بالتعاون مع جميع الاتحادات، وهناك بطولتان ستقامان في الامارات ومنغوليا خلال الأشهر القليلة المقبلة، الى جانب جدول متكامل لبطولات العام المقبل يشمل المقاعد المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للملاكمة واللجنة الأولمبية الدولية».

وتوجه العتيبة بالشكر الى رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح على دعمه ورعايته للبطولة الآسيوية، والى الهيئة العامة للرياضة ممثلة بنائب المدير العام لشؤون الرياضة د. صقر الملا على دعمه الكبير لانجاح البطولة، والى رئيس الاتحاد الكويتي للملاكمة محمد منسي وجميع الأعضاء واللجان العاملة على العمل المتميز الذي قدموه طوال أيام البطولة وأسهم وبشكل جوهري في انجاحها.

