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غاب مهاجم الأزرق حسين الموسوي عن مباراة المنتخب التي جمعته مع نظيره الأردني أمس ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة غرب آسيا المقامة في العراق حتي 14 أغسطس الحالي. وشعر الموسوي بألام في عضلة السمانة أثناء التدريبي الجماعي للأزرق أول من أمس، فخضع لتدريب منفرد تحت أنظار الجهاز الطبي لكنه لم يستطع اكمال التمرين لازدياد الألم، فقرر الجهاز الفني ابعاده عن التشكيلة التي خاضت مباراة الأردن أمس. وسيكتفي المنتخب اليوم بالتدرب خلال الفترة المسائية فقط على أن يكون التمرين استشفائياً للاعبين الذي شاركوا في المباراة وفي المعهد الصحي الموجود في فندق اقامة الوفد، بينما يتدرب اللاعبون الذين لم يشاركوا في المباراة في أحد الملاعب الخاصة بالتدريبات. وستشهد تدريبات الغد وبعد غد مشاركة جميع اللاعبين استعداداً لمواجهة البحرين في الجولة الأخيرة الأحد المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة.

