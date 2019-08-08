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يسعى المنتخب العراقي المضيف الى مواصلة انتصاراته في بطولة غرب آسيا التاسعة عندما يلتقي نظيره السوري في 10:30 مساء اليوم في كربلاء ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى التي تشهد لقاء آخر في 07:30 مساء بين المنتخبين اللبناني واليمني.

ويتصدر المنتخب العراقي ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط من فوزين في مباراتين، بفارق نقطتين عن كل من المنتخبين اللبناني والفلسطيني اللذين خاض كل منهما ثلاث مباريات، بينما ابتعد المنتخبان السوري (الرابع) واليمني (الخامس) عن المنافسة مع اكتفاء كل منهما بنقطة واحدة من المباراتين اللتين خاضاهما حتى الآن.

ويبدو منتخب أسود الرافدين الأقرب للفوز على حساب نظيره السوري الذي ظهر بمستوى متواضع في خسارته أمام لبنان (1 - 2)، وفي تعادله مع اليمن (1 -1)، الأمر الذي عرض منتخب نسور قاسيون ومدربه فجر ابراهيم لموجة من الانتقادات، لكن نجم الفريق فراس الخطيب برر ذلك بقوله ان «غياب خمسة لاعبين مؤثرين في صفوف المنتخب كان له الأثر الكبير في ما حصل لنا في المباراتين»، موجها انتقادات الى جدولة مباريات البطولة التي رأى أنها تصب في صالح اصحاب الضيافة.

وخاض أسود الرافدين مباراتهم الأولى في 30 يوليو (انتهت بالفوز على لبنان 1-0) والثانية في الثاني من أغسطس (فوز على فلسطين 2-1) ويخوضون الثالثة اليوم (ضد سورية)، والرابعة في 11 اغسطس ضد اليمن.

ويتأهل بطل المجموعة الأولى مع بطل المجموعة الثانية الى المباراة النهائية التي تقام في كربلاء يوم 14 اغسطس، ويبدو العراقيون في طريقهم لحسم الأمور قبل الجولة الأخيرة.

وفي المباراة الثانية يسعى المنتخبان اللبناني واليمني الى تقديم كل مالديهما في هذا اللقاء، اذ يتمسك منتخب «الأرز» بأمل ضعيف في تعثر المنتخب العراقي في مباراتيه المتبقيتين مقابل فوزه في لقاء اليوم لتصدر المجموعة وبلوغ النهائي، فيما يتطلع المنتخب المني الى ترك انطباع جيد في البطولة قبل عودته الى بلاده.

