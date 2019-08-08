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خسر نادي الكويت ثاني مبارياته الودية في معسكره الاعدادي بالعاصمة التشيكية براغ أمام نادي لايبريك التشيكي بنتيجة 0-5. وانتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين للفريق التشيكي سجلهما في الدقيقة الخامسة، وفي الدقيقة 26، وفي الشوط الثاني أضاف هدفاً ثالثاً في الدقيقة 59، والرابع في الدقيقة 80، والخامس في الدقيقة 86. وبدأ السوري حسام السيد مدرب الكويت اللقاء بتشكيلة ضمت: حميد القلاف، حسين حاكم، عمر ميداني، مشاري العنزي، عبدالله البريكي، عبدول سيسوكو، يوسف الخبيزي، راضي جمال، شاهين الخميس، جمعة سعيد، ودييغو كالديرون.

وكان الأبيض تغلب الكويت على الفجيرة الاماراتي بهدف دون رد في اولى مبارياته الودية الجمعة الماضي. ويواصل الأبيض تدريباته في المعسكر الذي يستمر حتى 13 أغسطس الحالي. وسيخوض الكويت مباراة ثالثة في المعسكر أمام برايبرام التشيكي يوم الاثنين المقبل.

