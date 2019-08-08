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يخوض أزرق الشباب (تحت 19 عاماً) 6 مباريات ودية خلال معسكره الخارجي المقام في مدينة ميرلو الهولندية والذي يستمر حتى نهاية أغطس الحالي.

ويبدأ منتخب الشباب أولى مبارياته التجريبية مع نادي دين بوش بعد غد السبت، ثم يواجه دوردليخت يوم 15 أغسطس، وفيليم في 17 منه، وميرلو بعدها بيومين، وسيكون اللقاء الخامس أمام ميشيلين في 22 أغسطس، على أن تكون المباراة الودية الأخيرة أمام فريق اكسلسور روتردام يوم 28 من الشهر ذاته.

وكان وفد المنتخب غادر الأحد الماضي الى هولندا برئاسة اللجنة الفنية في اتحاد الكرة خالد الشمري، وضم الأجهزة الفنية والادارية والطبية بالاضافة الى 25 لاعباً، وذلك استعداداً لتصفيات كأس آسيا 2020 التي تنطلق في نوفمبر المقبل.

ويلعب أزرق الشباب ضمن المجموعة الأولى من التصفيات الى جانب منتخبات العراق وعمان وفلسطين وباكستان، على أن تقام المباريات خلال الفترة من 2 الى 10 نوفمبر.

