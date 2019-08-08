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تعادل العربي مع فريق سلسيون الاسباني 2-2 في ثالث مبارياته الودية في معسكره الاعدادي بمدينة أليكانتي الاسبانية. وانتهى الشوط الأول بتقدم الأخضر بهدف نظيف سجله أحمد رحيل، وفي الشوط الثاني تعادل الفريق الاسباني قبل أن يسجل جمعة عبود الهدف الثاني للعربي، ثم عاد سلسيون ليسجل هدف التعادل. وبدأ مدرب الأخضر خوان مارتينيز اللقاء بتشكيلة تضم: سعود الجناعي، علي عتيج، أحمد رحيل، محمد البذالي، عيسى وليد، الاسباني تشافي توريس، والبوركيني حامد اسماعيل، والليبي السنوسي الهادي، والسوري يوسف قلفا، ومشاري الكندري. وهي المباراة الثالثة للأخضر في معسكره الخارجي، بعد الخسارة أمام أتلتيكو ليفانتي 0-1، وشباب الأهلي الاماراتي 1-4، بالاضافة الى الفوز على السالمية 4-3 قبل المغادرة الى المعسكر.

