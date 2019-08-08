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باشر منتخب السيدات لكرة الصالات معسكره التدريبي في كرواتيا التي وصلها وفد الأزرق يوم أمس على ان يستمر المعسكر حتى 27 اغسطس الحالي استعدادا للمشاركة في بطولتي الخليج وكأس آسيا.

ويضم وفد الفريق الذي تترأسه عضو لجنة كرة القدم النسائية في اتحاد اللعبة فرح بودي 18 لاعبة اضافة الى مدربات المنتخب، الذي سيخوض تدريباته على فترتين يومياً، فيما سيتخلل المعسكر خوض 4 مباريات ودية.

وقالت فرح بودي: «نحضر حالياً للدورة السادسة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي، كما تنتظرنا مباراة ودية مع لبنان في الكويت نهاية سبتمبر القادم. وتقدم المدربة شهرزاد جهوداً كبيرة ساهمت في جعل اللاعبات أقوى ذهنياً وبدنياً. ونحن على ثقة بلاعباتنا وقدرتهن على تقديم مستوى جيد في البطولات المقبلة».

