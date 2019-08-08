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قال المدير الاقليمي لدول الخليج العربي في شركة الخطوط الجوية الكويتية مشعل الدلك إن الشركة نقلت عبر تشغيل 36 رحلة إلى المملكة العربية السعودية نحو 10770 حاجا. وأوضح الدلك أن (الكويتية) نقلت ما لا يقل عن 4770 من حجاج الكويت وحملات الحج الكويتية إضافة إلى نحو ستة آلاف حاج من شتى دول العالم إلى مطارات المملكة في المدينة المنورة ومدينتي جدة والطائف. وأكد حرص الناقل الوطني الرسمي للكويت على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ليتمتعوا برحلات حج ميسرة ومريحة في جميع مراحلها من خلال تجهيز فريق متكامل لإنهاء إجراءات السفر في مطار الكويت الدولي بمبنى (تي 4) المخصص بالكامل للخطوط الجوية الكويتية.

