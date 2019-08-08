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كشف خبير بريطاني في مجال اللياقة البدنية عن طريقة طبيعية تساعد في ابطاء عملية الشيخوخة، واعتبر أن هذه الطريقة مثالية وتحافظ على توازن السوائل في جسم الانسان، وكل ما عليك فعله هو شرب ثمانية أكواب من الشاي الأخضر الخالي من السكر يوميا.

وقال الخبير نك فيبرو ان «الشخص يحتاج الى شرب ثمانية أكواب من الشاي الأخضر الخالي من السكر يوميا لكي يبطئ عملية التفاعلات الكيميائية التي تنتج الجذور الحرة في الخلايا التي تؤدي الى الشيخوخة. وبسبب هذ التفاعلات، تحرم الخلايا من الأكسجين، ويتم تقليل مستوى الكولاجين الضروري للاشراق ومرونة الجلد. كلما زادت الجذور الحرة في الجسم، كان مظهر الشخص أكبر سناً. يحدث نمو هذه الجذور تحت تأثير الاشعاع وسوء التغذية والتدخين، وعدم ممارسة النشاطات البدنية». ويجد الكثيرون صعوبة في شرب كمية المياه المطلوبة يوميا. فلا ينصح بعض الخبراء باستبدال الماء بمشروبات أخرى، لكن فيبرو يعتقد أن الشاي الأخضر أو الأبيض لن يسبب أي ضرر. فهو يشرب الشاي كل ساعة ويلاحظ نتيجة «الوقاية» من الشيخوخة. فيصبح الجلد أكثر مرونة واشراقا، وبفضل المواد المضادة للأكسدة المتوفرة في المشروب، يتم فقدان الوزن، وانخفاض مستوى الكوليسترول «الضار» في الجسم.