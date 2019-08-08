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مكة المكرمة الوكالات: يبدأ 2.5 مليون مسلم غدا مناسك الحج في مدينة مكة المكرمة قادمين من مختلف بقاع الأرض، وقالت السلطات السعودية انه بحلول ظهر أمس وصل أكثر من 1.8 مليون حاج، وأضافت أن من المتوقع أن يصل اجمالي عدد الحجاج مع احتساب حجاج الداخل الى 2.5 مليون. وأعلنت المديرية العامة للجوازات التابعة لوزارة الخارجية السعودية، أمس، اكتمال قدوم حجاج الخارج عبر جميع منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية، وقالت ان عددهم بلغ أكثر من مليون و800 ألف حاج وحاجة.

ويبدأ ضيوف الرحمن مناسكهم بالتوافد على مشعر منى في مكة المكرمة لقضاء يوم التروية الموافق للثامن من ذي الحجة (غدا الجمعة)، ومنها الى عرفة على بعد عشرة كيلومترات للوقوف بجبل الرحمة. وبعد يوم الوقوف في عرفة ركن الحج الأعظم، ينزل الحجيج الى منطقة مزدلفة في ما يعرف بالنفرة، ويجمعون الحصى فيها لاستخدامها في شعيرة رمي الجمرات، وفي اليوم الأول من عيد الاضحى يذبح الحجاج الهدي ويبدأون شعيرة رمي الجمرات في منى. وقد عززت السلطات الأمنية من اجراءاتها لتأمين موسم الحشد، وقال رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل ان المملكة جندت أكثر من 350 ألفا من مختلف القطاعات لخدمة ضيوف الرحمن.

