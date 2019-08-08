الاخيرة

امتزجت المشاعر الجياشة مع دموع الفرح على وجنة الحاجة التايلندية نوه لاناي البالغة من العمر 103 أعوام وهي تشاهد الكعبة المشرفة مباشرة للمرة الأولى في حياتها بعد أن منَّ الله عليها هذا العام 1440هـ بالقدوم الى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج برفقه ابنها بعد سنوات طويلة من الانتظار والصبر بسبب ظروفها المادية والصحية. الحاجة نوه لاناي التي تعتبر أكبر معمرة في حج هذا العام من النساء مرت بظروف صعبة كانت حائلا بينها وبين أداء الركن الخامس من أركان الاسلام، ولكن رغم كبرها بالسن ورغبتها الكبيرة والصادقة دفعها لعدم الاستسلام ومواصلة السعي حتى حولت أمنيتها وحلمها الى واقع وحقيقة. يقول ابن الحاجة نوه لاناي المرافق لها: «الحج كان أمنية والدتي منذ سنوات بعيدة، كانت دائما تحدثنا عن رغبتها في الذهاب الى المملكة لأداء فريضة الحج، ولكن ظروفنا لم تكن تسمح بتحقيق هذه الأمنية، وكنت أشعر بتوتر كبير كلما حدثتني في هذا الأمر فقد كنت أخشى ألا تستطيع تحقيق هذه الأمنية، ولكن الحمد لله تيسرت الأمور وحققت هذا الحلم الجميل».

وأضاف: كنت قلقا قبل السفر وكنت أفكر كثيرا كيف ستستطيع أمي أن تؤدي الحج وكيف ستذهب الى المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، ولكن الحمد لله زالت كل هذه المخاوف بمجرد وصولنا، وذلك بفضل التجهيزات الكبيرة والرعاية الكاملة التي وجدتها من القائمين على خدمة وراحة الحجاج.

