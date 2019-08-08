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الوفيات


مكية عبد الله صالح التوفيق، أرملة سلطان مبروك عبد المجيد 72 عاماً شيعت، الرجال: صباح السالم، ق6، الشارع الأول، ج 10، م 14، ت: 66767663، النساء: مشرف، ق 3، ش 3، م 4، ت: 99627207
زمله فهيد محمد آل فهيد العجمي 54 عاماً شيعت، العزاء في المقبرة فقط 99059242
ناصر عوض المقاطي الحربي 77 عاماً شيع، العزاء في المقبرة فقط، ت: 66627244
أنور صباح محمد الشمالي 38 عاماً شيع، الرميثية، ق8، شارع حسن البنا، ج83، م23، ت: 55556572
منصور يوسف محمد النشيط 88 عاماً شيع، الرجال: عبدالله المبارك، ق7، ش720، م61، ت: 99513219، النساء: خيطان القديمة، ق10، شارع ناصر عبدالله الجبري، م4، ت: 96007444
سالم علي محمد علي بوربيع 71 عاماً شيع، الرجال: الروضة، ق1، ش20، م15، ت: 99633770- 99622772، النساء: جنوب السرة، السلام، ق6، ش605، م46، ت: 90988845- 99069845
إنا لله وإنا إليه راجعون


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