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هنا في الكويت الغالية .. بدأت الحكاية..

وتعود بنا الايام الى عام 1939 بالذات في منطقة الشرق وفي فريج العوازم في دروازة عبدالرزاق حيث ولد نجم الكويت وأيقونتها الفنية الخالدة الراحل عبدالحسين عبدالرضا..

هناك تحركت الموهبة ونضجت وتبلورت في معين اسرة مكافحة حيث والده البحار الذي عاش حياته بحثا عن لقمة العيش الكريمة لابنائه الاربعة عشر.. ونجمنا كان ترتيبة السابع وسط تلك الاسرة.

وهناك ايضا عرف نجمنا كل مفردات البحث عن الكينونة عبر مراحل الدراسة .. ولاحقا العملية . ثم الابتعاث للدراسة في جملة من التخصصات . وان ظلت بوصلته الانسانية تشير الى هدف محوري هو الفن والمسرح على وجه الخصوص.

وهناك ايضا وايضا.. كان المشوار الفني بكل لحظاته وتجلياته وابعاده ومسيرته التي رسخته هرما من اهرامات الكويت الفنية .. وأيقونة حاضرة في الذاكرة والوجدان.

يتفرد الفنان القدير عبدالحسين عبدالرضـا بتلك البصمات الخالدة في تاريخ الفن الكويتي، والتي يأتي في مقدمتها امتلاك المقدرة على تحريك مشاعر الجماهير فنياَ .بما ينفرد به من أداء متمكن تراجيديا وكوميديا، فنان جمع بين التمثيل والنقد الهادف، أخلص لخشبة المسرح فانصاعت له تحت جبروت عطائه .. أجاد في كل ما قدم، فنال استحسان الجماهير التي التهبت حناجرها من الضحك تارة ومن الهتاف له إعجابا تارة أخرى.

عملاق تحت الأضواء من الدرجة الأولى..

ذلك العملاق الذي دخل قلوب الجماهير محليا وخليجيا وعربيا.. ليس مجرد ممثل ومنتج.. إنه أيضا ذلك المزيج من الشخصيات التي لعبها باقتدار وتفرد فكان رجل الأعمال، التاجر، الاستاذ الجامعي ، الرومانسي، الاسكافي، المطرب، الطبيب، صائد السمك.. في آن واحد، إنه حالة استثنائية يندر أن تتكرر في تاريخ الفن الكويتي المعاصر..

عبدالحسين عبدالرضا حياته مدهشة مثل موهبته ومخيفة مثل أعماقه، ودافئة مثل مشاعره، وجريئة مثل أفكاره، وعنيفة مثل أحزانه عاش عمره يبحث عن فن راق صادق يحتوي موهبته وقدراته الكبيرة، وآذان تسمعه، وعقل يفهمه، ونجاح يستوعبه. إنه النجم الموهبة والناقد الشرس لنفسه أولا..

النجم الكويتي الذي قلب موازين الكوميديا في الخليج رأسا على عقب بوصفه واحداً من أبرز الذين قدموا جهوداً مسرحية وفنية متميزة في التأسيس للحركة المسرحية الحديثة وأسهموا في تطويرها محلياً وإقليميا.ً

أحب الفن منذ صغره وعشق التلفزيون والمسرح، حياته الفنية مزيج من القلق والتوتر والعصبية .. ممثل مدهش مرهف الأحاسيس.. وفنان موهوب من قمة رأسه حتى أخمص قدميه.. يذوب في أدواره ويعيش فيها ليصل الى القمة.. يتعامل مع الورق، مع الشخصيات التي نسجها المؤلف حتى لو كان العمل من تأليفه، فأحب الفن بكل أدواته الإنسانية الصادقة .. وحرص أن يظهر عمله في صورة مشرفة متكاملة .. وكان دخوله مجال الإنتاج لخدمة الأعمال التي مثل فيها وإثرائها بالخبرة والرعاية.

يعد عبدالحسين عبدالرضا من أكثر فناني الخليج شهرة على الإطلاق، وقد ظهرت شهرته الحقيقية في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينات مع سلسلة من الأعمال التلفزيونية والمسرحية ولعل من أبرزها، تحفته «درب الزلق» مع صفوة من نجوم الوسط الفني في الكويت ومنهم سعد الفرج وخالد النفيسي وعبدالعزيز النمش وعلي المفيدي وغيرهم والعمل من تاليف عبدالامير التركي واخراج حمدي فريد ، بالإضافة إلى قمة اعماله المسرحية (باي باي لندن) التي كتبها نبيل بدران وأخرجها الفنان التونسي الكبير المنصف السويسي وشاركه البطولة كل من مريم الغضبان وعلي المفيدي ومحمد جابر وغانم الصالح وداود حسين وانتصار الشراح.والتي استطاع من خلالها أن يحلق الى آفاق عربية أبعد وأشمل.

وهنا نقول بأنه لم يكن ليخطر ببال ذلك الشاب وهو يلج فرقة المسرح العربي ليقف أمام عميد المسرح العربي زكي طليمات ليعلن رغبته بالانضمام لهذه الفرقة والتجربة الرائدة، لم يكن ليخطر بباله بأنه سيصل إلى هذه المكانة المرموقة وهي مكانة لم يصل إليها بسهولة بل عبر كثير من الكفاح والجهد والتعب، وأيضاً الأزمات القلبية التي تجاوزها بفضل صلوات ودعاء أهله وجمهوره ومحبيه في أنحاء الوطن العربي الكبير.

في بداياته قدم مسرحيات صقر قريش، وأبودلامة، وتواصلت أعماله مع فرقة المسرح العربي ليقدم أول عمل جماهيري من تأليفه «اغنم زمانك»، ثم توالت بعد ذلك الأعمال مروراً بمسرحية مطلوب زوج حالاً، ضحية بيت العز، وبني صامت» الى مسرحية قناص خيطان، وجميعها من الأعمال الكوميدية التي رسخت حضوره في وجدان الجماهير كنجم بارز في فضاء الكوميديا وأحد الأقطاب التي أسهمت في زرع الابتسامة على وجوه الجماهير في منطقة الخليج العربية. كما شكل خلال مشواره مجموعة من الثنائيات الجميلة على مستوى المسرح والتلفزيون سواء مع سعد الفرج والفنانة الكبيرة سعاد عبدالله، وقد قدم عدداً من الأعمال الغنائية معها لاتزال الأجيال ترددها بما تحمل من بساطة وقيمة.

إن مسيرة عبدالحسين عبدالرضا الطويلة توجت بتكريم هذا العملاق، فقد تم اختياره سيف الفن ليتقلد وساما رفيعا وهي جائزة تقديرية وشهادة ودرع عام 1996 التي يقدمها التلفزيون العربي تقديرا لمن يسهم في إثراء الفن العربي. هذا هو عبدالحسين عبدالرضا رمز الفن الخليجي وعملاق المسرح الكويتي العصامي.

والتي ستبقى مسيرته الفنية خالدة في ذاكرة الأجيال.

وعبر كتاب « عبدالحسين عبدالرضا .. الايقونة» الذي تشرفت باعداده بتكليف من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بمناسبة « تسمية مسرح السالمية باسم الفنان عبدالحسين عبدالرضا «نرحل سويا الى جوانب من رحلتة الفنية ومشواره العامر بالبصمات الخالدة. في رحلة تستحضر الصورة كوثيقة لتكون هي المعبر الاساسي الذي يختصر الكثير من الاحاديث . هذا وقد تزامن طرح هذا الكتاب كما اسلفت مع الانجاز الأكبر في تاريخ هذا الفنان والنجم والانسان . حيث بادرت دولة الكويت باطلاق اسمه على مسرح السالمية في حدث تاريخي في المسيرة الفنية كويتيا وخليجيا وعربيا حيث هي المرة الاولى التي يتم بها تسمية مسرح باسم نجم في حياته ووجوده مما يمثل احتفاء وتقديراً حقيقيا يرسخ دور ومكانة الكويت ودعمها واحتفائها بمبدعيها وايضا هو تأكيد على ومكانة وقيمة مبدعنا .. الأيقونة.

مقدمة كتاب «عبدالحسين عبدالرضا - الأيقونة» من إصدارات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .

من أبرز أقواله:

«أعتبر نفسي عاشقاً وهاوياً للفن، والفن بالنسبة لي ليس مهنة بل متعة وحياة ولا يعرفها إلا من يعيشها».

«أنا خلقت من أجل الفن وأسست مساحة فيها الكثير من الإشراق بحق بلدي وأهلي وفني».

«أنا فتحت الأبواب الموجعة إلا أننا نحتاج الى أن نطرحها من وقت الى آخر، لابد من الصراخ فالفنان هو جزء من أمته ويعيش آلامها وفرحها».

«لا انفصام بيني وبين عبدالحسين الإنسان والفنان وأنا هو أنا بكل تناقضاتي الإنسانية والوجدانية».