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يتحدث بشار نجل الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا، عن العلاقة مع والده، ووجوده في الأسرة والبيت متذكراً تلك اللحظات والقيم بقوله:

الوالد شخصية.. وتوليفة عجيبة، ولا أعتقد بأن هناك إنساناً كان هكذا.. أولاً.. والدي لم يرفع يده علينا.. عمره كله.. وأكرر.. والدي لم يمد يده على أحد من أخوتي.. ويقول مازحاً: الوالدة يفترض أن تحاكم بتهمة تعذيب الأطفال.. الوالدة كانت حريصة وقاسية (الله يحفظها ويشافيها) وكان ذلك من أجل أن توازن.. ولكننا في الحين ذاته لم نكن نخاف من أمي، في الوقت الذي كنا به نخاف من والدي.. حينما ينظر.. أو يقول كلمة حتى لو كانت بسيطة، حيث يعرف أن ينتقي الكلمات التي تعاقبك، ودائماً كان يستخدم أسلوب «خيبة الأمل بك» هو لا يقول أنت عملت كذا.. وكذا.. بل يقول «افا.. أنا كنت متوقع منك كذا.. وكذا» هذه الكلمات وهذا الأسلوب كان بمثابة الدافع أكثر من تأنيب أو عقاب، بل إنها كلمات كانت تمثل دافعاً لتكون عند حسن ظنه.

ويستطرد بشار عبدالحسين عبدالرضا يتحدث عن والده.. رحمه الله: الوالد كان شخصية صارمة.. ومن أهل أول.. الكويتيين قبل (أيام زمان) عنده أنت لازم عليك واجبات، مثل مالك حقوق، وعنده أيضاً القيم المثلى.. مثل العيب.. والحق.. والحرام.. وهذا ما يصير.. ولماذا أنتِ لابسة هكذا.. وكانت والدتي مثلاً، حتى بعد زواج لأكثر من (50) عاماً، إذا أرادت أن تخرج تقوم بالاستئذان منه.. نعم كان فناناً.. وهذا لا يعني أنه كان رجلاً تقليدياً كان رجلاً بمعنى الكلمة، مثل أي رجل في المجتمع الخليجي، والكويتي على وجه التحديد، حيث للمجتمع قيم ومحافظ.. وكانت تلك الأمور مجتمعة به، إلى جانب أن وجوده كان لذيذاً.. لما يكون موجوداً في جو كوميدي بيننا وهنا أشير إلى أننا إذا كنا موجودين بالذات أنا وأخي الأكبر عدنان، تكون هناك مسرحية ثانية.. رحمه الله.

