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شدد حسن السلمان رفيق درب مشوار الفنان عبدالحسين عبدالرضا على العشق الكبير الذي تمثله الكويت في قلب ووجدان الفنان الراحل، حيث قال السلمان:

لقد كان الهاجس الأكبر للفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا هو صناعة الفرح فكان عنوانه ونبضه، منذ مرحلة مبكرة من الستينات من القرن الماضي، حتى وافاه الأجل في العاصمة البريطانية في الحادي عشر من أغسطس 2017. فما أحوجنا دائما أن نظل نتذكر، أبوعدنان، كعنوان للفرح والسعادة.. وشاهد على العصر، استطاع عبر مسيرة نصف قرن من الزمان ان يعبر عن جميع المتغيرات.

ويسلط الضوء ويوثق أهم الأحداث التي عاشتها الكويت، فحين تأتي أزمة سوق المناخ تأتي مسرحية «فرسان المناخ»، وحينما يجتاحنا طاغية أرعن في الثاني من أغسطس 1990 تأتي مسرحية «سيف العرب».... وهكذا بقية أعماله التي طافت بنا في أنحاء عدة من القضايا والموضوعات التي تعبر عن عظيم عشقه للكويت وأميرها وشعبها.

