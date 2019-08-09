آخر النهار

وصلت إيرادات فيلم «الفيل الأزرق2» إلى 45 مليون جنيه في شباك التذاكر وذلك خلال 13 يوم عرض، حيث طُرح الفيلم في دور العرض السينمائية في مصر وعدد من دول الخليج يوم 25 يوليو الماضي.

يضم «الفيل الأزرق2» نفس فريق عمل الجزء الأول، وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبري في الجزء الثاني، كما

يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة سينرجي فيلم .

يذكر أن الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق2» استكمالاً لأحداث الجزء الأول, وشارك في بطولته كل من الفنان كريم عبدالعزيز و نيللي كريم والفنان خالد الصاوي.

