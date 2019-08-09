آخر النهار

تستعد الفنانة السورية أصالة، لطرح أغنية جديدة بعنوان «نكتة بايخة» ضمن ألبومها الجديد «في قربك» على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، على أن يصدر الألبوم هذا الاسبوع. «نكتة بايخة» من كلمات عبدالحميد حباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد. والألبوم يضم 10 أغان تعاونت فيها أصالة مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين منهم، ناصر الجيل، محمود الخيامي، محمد أبو نعمة، عبدالحميد الحباك، أحمد مصطفى، وأحمد إبراهيم، مدين، عبدالرحمن محمد، عمرو الخضري، عمر عادل، أمير محروس، إيهاب عبد الواحد، طارق عبدالجابر.

يذكر أن أصالة طرحت منذ شهر أغنية «كبير الشوق»، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، والأغنية من كلمات الجابر، وألحان أسامة العطار، وتوزيع محمد صالح.

