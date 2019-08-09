آخر النهار

قال الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي كامل العبدالجليل أمس الخميس إن القانون الجديد المعدل في شأن (حقوق المؤلف والحقوق المجاورة) يعد «نقلة نوعية وحضارية متقدمة للكويت». وأضاف العبدالجليل الذي يشغل أيضا منصب المدير العام لمكتبة الكويت الوطنية في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن القانون رقم 75 لسنة 2019 «يحمي ويدعم حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة الأصيلة لكل المؤلفين في مجالات الثقافة والعلوم والآداب والإنتاج الإعلامي والتقني ومختلف الفنون». وأوضح أن القانون الجديد المعدل للقانون السابق رقم 22 لسنة 2016 يسهم في تعزيز وتوسيع نطاق الحماية ويثبت كافة جوانب الحقوق الأدبية والمالية ومدة الحماية ومدة الحماية الطويلة. وأفاد بأن القانون الجديد الذي صدر ونشر في الجريدة الرسمية في 23 يوليو الماضي يحدد أنواع القيود والاستثناءات على حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق للمشاركين معهم في أعمالهم فضلا عن تهيئة مجال وفرص إنشاء الإدارات الجماعية والإجراءات التحفظية المساعدة في حفظ الحقوق ومؤازرة المؤلفين. وأكد أن هذا القانون يسهم كذلك في رفع مكانة وسمعة الكويت الثقافية وصنع المعرفة وإطلاق الإبداعات الكويتية وعطاءات المواهب.

وأشار العبدالجليل إلى أن القانون الجديد يسهم أيضا في تكثيف الإنتاج الفكري والعلمي والثقافي والإعلامي والأدبي محليا نظرا إلى توافر البيئة الحامية للابداع والابتكار مبينا أن مكتبة الكويت الوطنية ستقوم بالإشراف على تنفيذه.

ووافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 يونيو الماضي على مشروع قانون بشأن إصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والذي يضفي الحماية على الأعمال المبتكرة في مجالات الآداب والفنون والعلوم لتشجيع الإنتاج الفكري الإنساني.

