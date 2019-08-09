آخر النهار

حينما تقترب الذكرى الثانية لرحيل صانع الفرح عبد الحسين عبد الرضا،من أين تكون البداية.

هل نعود إلى بدء..

أو نتجاوز.. كل ذلك، للحديث عن جوانب من تلك المسيرة، المخضبة بالعطاء..والموشاة بالبصمات التى ستظل حاضرة في ذاكرة الكويت والزمن.

ولأننا تجاوزنا منذ أيام ذكرى الثاني من أغسطس «ذكرى الاحتلال الصدامي» البغيض لدولة الكويت دعوني أروي لكم هذه الحكاية.

حيث تعود الراحل عبدالحسين عبدالرضا، أن يلتقي وبشكل شبه يومي، مع العم جواد بوخمسين والراحل فاضل مقامس، في منزل الأخير في سلوى وقد حرصت على زيارته خلال تلك الفترة الصعبة. ويومها أطال أبوعدنان لحيته.. وكان يحرص أشد الحرص على التجول وبشكل يومي في عدد من الأسواق المؤقتة التي تم إعدادها سواء في منطقة الروضة أو الرميثية أو غيرها من مناطق الكويت.

ذات يوم سألته، لماذا لا تخرج.. فأنت عبدالحسين الذي نخاف عليه ونحبه.

وكان رده، وبكثير من العفوية والتلقائية سأظل في الكويت، لأن وجودي قد يمنح البعض الدعم والعزيمة على البقاء والصمود.

وقبل أن يكمل جوابه، مرت بجانبه سيدة وحفيدها وبادرته بالدعاء.. له وللكويت الغالية. ليلتفت معلقا «ألم أقل لك.. ماذا يعني وجودي هنا..».

لقد كان الراحل عبدالحسين عبدالرضا، يضع روحه على كفه.. من أجل ان يزرع الفرح.. والأمل.. والعزيمة.. وهكذا سارت الأمور بحمد الله.

رحمك الله أبا عدنان.

أيامك.. وكلامك.. دروس .

وعلى المحبة نلتقي

