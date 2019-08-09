آخر النهار

تستعد الفنانة مروة ناجي لإحياء سلسلة الحفلات الغنائية خلال الموسم الصيفي، وذلك من خلال عدد من المهرجانات الدولية للموسيقى والغناء، وذلك بعد النجاح الذي حققته أغنيتها الأخيرة «حبيت من قلبي». تبدأ ناجي أولى حفلاتها الصيفية بمحكى 3 بقلعة صلاح الدين، وذلك من خلال إحياء الليلة الرابعة من ليالي مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ28، وذلك مساء الأربعاء الموافق 21 أغسطس الحالي، ويصاحبها في الحفل فرقة المايسترو علاء ياسين. وفي إطار الاستعداد لهذا المهرجان الجماهيري، أجرت المطربة الشابة جلسات عمل مع المايسترو علاء ياسين، وضعا خلالها تصورات البرنامج، والأغاني المقرر غناؤها بالمهرجان قبل البدء في البروفات، ومن المقرر أن تقوم مروة ناجي بغناء أحدث أغانيها «حبيت من قلبي»، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني التراثية، إلى جانب أعمالها الخاصة.

