آخر النهار

كشفت شركة «نجاحي إيفنتس» عن مشاركة الفنانة أليشيا كيز، الحائزة على 15 جائزة «غرامي»، في فعالية «تحقيق ما يفوق الخيال» بـ3 سبتمبر في ساحة «كوكا كولا أرينا» في دبي.

حيث ستلقي أليشيا كلمة ملهمة تشجع الحاضرين على استكشاف ما في بداخلهم من إمكانات، إلى جانب كوكبة من أشهر المتحدثين، بمن فيهم المتحدث والاستراتيجي الرائد عالمياً في مجالات الأعمال والحياة توني روبنز، كما ستؤدي أليشيا عرضاً موسيقياً مميزاً خلال الفعالية.

يذكر أن أليشيا أطلقت أسطوانتها الأولى «سونجز إن إيه ماينر» عام 2001، بيع منها أكثر من 40 مليون أسطوانة. وهي تكتب الأغاني وتلحن، كما أنها ممثلة موهوبة، ومنتجة أفلام وبرامج تلفزيونية ومسرحيات برودواي، كما أنها واحدة من أكثر الكتّاب تحقيقاً للمبيعات وفقاً لمجلة «نيويورك تايمز».

وتستعد أليشا لإطلاق إبداع موسيقي جديد في الأشهر المقبلة، وسيتم طرح كتابها «مور ماي سيلف»، الجامع بين السيرة الذاتية والتوثيق الروائي في 31 مارس المقبل.