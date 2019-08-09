آخر النهار

أعلنت «Netflix» بدء عرض مسلسل «دولار»، أحدث أعمالها الأصلية باللغة العربية امس الخميس 8 أغسطس، وتدور أحداث المسلسل حول تعاون المساعدة التنفيذية الحسناء «زينة» على مضض مع «طارق» المعتدّ بنفسه لتعقب ورقة نقدية بقيمة دولار واحد من أجل ربح مليون دولار.

تبدأ أحداث العمل حين يقدم طارق (عادل كرم)، أحد العقول المبدعة في عالم الإعلانات، فكرة تسويقية مدهشة لافتتاح بنك جديد في لبنان.

إلا أنه يثير حفيظة زينة (أمل بوشوشة)، مديرة مالية شابة ذكية وطموحة تعمل في البنك، حين يصر على تقديم فكرته أمام المدير التنفيذي للبنك فقط، وتتسارع الأحداث ليجد الإثنان نفسيهما عالقين معًا في رحلة البحث عن ورقة نقدية بقيمة دولار واحد. فهل سيبقى الربح المادي هو هدفهما الوحيد؟