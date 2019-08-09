آخر النهار

لأول مرة في تاريخ الغناء المصري تستعد مغنية الأوبرا المصرية الشابة، فاطمة سعيد، للغناء في قاعة «ألبرت هول الملكية» العريقة في العاصمة البريطانية لندن. وتأتي مشاركة السوبرانو المصرية، في إطار حفلات «البروم» الموسم 26، التي ستغني فيها القداس الجنائزي لفولفغانغ أماديوس موتسارت (كوشيل 626 في سلم ري الصغير)، بمصاحبة أوركسترا هيئة الإذاعة البريطانية وكورال مقاطعة ويلز، بقيادة ناتالي شتوتسمان. وبهذا الحفل تكون فاطمة سعيد المصرية الأولى التي تغني في القاعة، التي تعد واحدة من أهم القاعات الموسيقية في أوروبا.