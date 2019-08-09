loader

آخر النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

تامر حسني يعتذر عن «ذا فويس كيدز»


اعتذر الفنان تامر حسني، عن عدم مشاركته كعضو لجنة تحكيم في برنامج المواهب «ذا فويس كيدز» والذي كان قد شارك في موسميه السابقين بجانب الفنانة اللبنانية نانسي عجرم والفنان العراقي كاظم الساهر. وقال تامر عبر حسابه بموقع «فيسبوك» إنه اعتذر لأسباب خاصة، متمنيًا التوفيق لكل المواهب التي ستظهر في الموسم الثالث، وإدارة البرنامج في إيجاد البديل له، قائلا: «لكل الجماهير اللي بتسأل عن تقديمي للموسم الثالث ل?ويس كيدز.. أنا اعتذرت عن تقديم الموسم الثالث من برنامج ?ويس كيدز لأسبابي الخاصة». وأضاف: «هتوحشوني جدا.. ويارب التوفيق لكل المواهب الجميلة.. ومن كل قلبي أتمنى التوفيق لإدارة البرنامج في اختيار بديل مناسب.. شكرًا». جدير بالذكر أن الفنان تامر حسني انتهى من تصوير فيلمه الجديد «فلوس» ويشاركه في البطولة الفنانة زينة، خالد الصاوي، ومحمد سلام، عائشة بن أحمد، بالاضافة إلى مجموعة من الفنانين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم أحمد السقا وعلي ربيع، وهو من إخراج سعيد الماروق.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة