آخر النهار

اعتذر الفنان تامر حسني، عن عدم مشاركته كعضو لجنة تحكيم في برنامج المواهب «ذا فويس كيدز» والذي كان قد شارك في موسميه السابقين بجانب الفنانة اللبنانية نانسي عجرم والفنان العراقي كاظم الساهر. وقال تامر عبر حسابه بموقع «فيسبوك» إنه اعتذر لأسباب خاصة، متمنيًا التوفيق لكل المواهب التي ستظهر في الموسم الثالث، وإدارة البرنامج في إيجاد البديل له، قائلا: «لكل الجماهير اللي بتسأل عن تقديمي للموسم الثالث ل?ويس كيدز.. أنا اعتذرت عن تقديم الموسم الثالث من برنامج ?ويس كيدز لأسبابي الخاصة». وأضاف: «هتوحشوني جدا.. ويارب التوفيق لكل المواهب الجميلة.. ومن كل قلبي أتمنى التوفيق لإدارة البرنامج في اختيار بديل مناسب.. شكرًا». جدير بالذكر أن الفنان تامر حسني انتهى من تصوير فيلمه الجديد «فلوس» ويشاركه في البطولة الفنانة زينة، خالد الصاوي، ومحمد سلام، عائشة بن أحمد، بالاضافة إلى مجموعة من الفنانين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم أحمد السقا وعلي ربيع، وهو من إخراج سعيد الماروق.

