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تنطلق في موسم عيد الأضحى المسرحية الكوميدية «رحلة بدينار ونص» إنتاج وبطولة الفنان القدير عبدالرحمن الذي حرص على إقامة عرض خاص لوسائل الإعلام.

المسرحية كتبها محمد الكندري وأخرجها عبدالعزيز صفر أحد الأسماء المهمة في المسرح الكويتي حالياً.

عمل أقرب للبطولة الجماعية، بعيدًا عن هوس النجم الواحد، حيث الأدوار موزعة على نحو متقارب، وكذلك «الأفيهات».. وثمة «كيمياء» وانسجام بين النجوم الكبار على خشبة المسرح ومجموعة الشباب.

تألق على نحو خاص شهاب حاجية في دور الأب البخيل، وكان له حضوره، وربما المساحة الأكبر في فصول العمل، كمحور ارتكاز الدراما كلها، مؤديًا دور الأب لشابتين، ومتطفلًا على حياتهما وعلى زوجيهما في تلك الرحلة الغريبة إلى الهند.

كما كان لعبد الرحمن العقل طاقته وحضوره المحبب، مجاريًا الشباب، ومقنعًا إلى حد كبير في دور «حليم» زوج ابنة «شهاب حاجية» والتي جسدتها ريم أرحمة، وكانت منسجمة كثنائي، مقدمة ذلك النموذج للشابات المهووسات ب «السوشيال الميديا» واللواتي حولن كل شيء إلى صور ومقاطع فيديو، من باب التباهي وخداع الذات والآخرين.

أيضًا تألق خالد العجيرب في دور «جميل» زوج الابنة الثانية التي أدت دورها رانيا شهاب، وقدمت نموذجًا مغايرًا لأختها، فهي أقل ادعاء، لكنها لا تتردد في استغلال سلاح أنوثتها للهيمنة على زوجها. وكان هناك حضور مميز للفنان فرحان العلي سواء في استغلال قصر قامته لإطلاق الأفيهات، أو قيامه بدور «الراوي» وهمزة الوصل بين المشاهد، وتجسيده لأكثر من شخصية.

يوازي العلي نسائيا الفنانة نورا محمد، وهي صاحبة إطلالة واعدة، ولعبت أكثر من شخصية مثل المغنية في مشهد المطار، والمضيفة في «الطائرة» والخادمة الهندية، وكانت بارعة في تلوين أدائها.

ينتمي النص إلى الدارما الاجتماعية، مثل معظم عروض المسرح التجاري في الكويت، حيث تؤسس الحبكة على «مشكلة أسرية ما». وكانت المشكلة ذات طبيعة مزدوجة، فهي من ناحية تشير إلى الصراع الطبقي المميز لأي مجتمع، حيث يوجد الثري والفقير. ومن ناحية أخرى تشير إلى «لعنة التباهي» والمحاكاة.

فعلى عكس الصورة النمطية للمجتمع الخليجي عمومًا بأنه يخلو من الهموم والفقراء، يقدم العرض صورة للطبقة الفقيرة، وهو ما تظهره الملابس، وديكور البيت العتيق.

في هذا البيت يعيش الأب «شهاب حاجية» مع والده العجوز المصاب بالزهايمر، ولديه ابنتان متزوجتان من رجلين فقيرين وبخيلين أيضًا. ومن الواضح أن الأسرة غارقة في الديون.

في إشارة لا تخفى إلى الفجوة الهائلة بين «الناس اللي تحت» و»الناس اللي فوق» على حد تعبير مسرحية نعمان عاشور الشهيرة.

لا يدير المؤلف الكندري صراعه بين الطبقتين، بل داخل الطبقة الفقيرة ذاتها، حيث تعيش صراعًا مريرًا من أجل التباهي بما لا تملك، ومحاكاة الطبقة الراقية، في اقتناء سيارات بالقروض، وادعاء حياة لا يعيشونها على «السوشيال ميديا»، والسفر إلى الخارج وإن كانوا لا يملكون ثمن التذكرة.

هذا الصراع يُدار في قالب كوميدي يرتكز أولًا على خبرة وانسجام فريق التمثيل ونجوميتهم وحضورهم على خشبة المسرح، وثانيًا على البراعة في إطلاق «الإفيهات» والارتجال المحسوب والمتفق عليه غالبًا، وإن بدا كأنه ارتجال.

«أفيهات» لا تخلو من جرأة، تقدم نقدًا اجتماعيًا لاذعًا، كانت هي سر قوة العرض، أكثر من بناء المواقف الكوميدية، فمثلًا المشهد الأول الذي يعرفنا بأفراد الأسرة والاستعداد للسفر، يخلو من أية مواقف كوميدية، قائمة على المفارقة، لكنه حافل ب «الأفيهات» اللفظية، التي يولدها الحوار بين الشخصيات، وسوء الفهم، والتلاعب بالألفاظ. وأول «الأفيهات» عنوان المسرحية ذاته: «رحلة بدينار ونص»، فهذا مستحيل في الواقع، لكنه كاشف لمدى الفقر والبخل والبحث عن أرخص شيء يمكن التباهي به، من ثم كان اختيار «الهند» نفسها وجهة للسفر.

حتى أجساد الممثلين أنفسهم تتحول إلى «افيهات» كما حدث مع «فرحان العلي» وكذلك مع الممثلة التي أدت دور موظفة المطار البدينة.

الملمح الثالث للأفيهات تمثل في التلاعب باللهجات والإشارة إلى عدد من الجنسيات التي تعيش في الكويت مثل: المصريين والهنود والبحرينيين واللبنانين.. لكن ما يجعلها سخرية كوميدية مقبولة، أنها أيضَا كانت موجهة للكوتييين أنفسهم، قبلهم. فهي لا تنطلق من موقف استعلائي بل من موقف نقدي. وهو ما يظهر على سبيل المثال في تهرب الزوج «حليم» من دفع راتب خادمته الهندية أو سلوكيات الأب في الطائرة.

إن اللهجات والجنسيات، مكون أساسي لنسيج المجتمع الكويتي، يحيل على قيم التعايش والتسامح وقبول الاختلاف.. لكنه من ناحية أخرى يولد المفارقات، وسوء الفهم، وسوء التصرف أحيانًا.. وجاءت المسرحية أمينة في تقديم نقد ساخر لكل ذلك. كأنها ترحب بالجميع وفي الوقت نفسه تنتقدهم، أو تظهر بإنصاف، ما لهم وما عليهم.

حول هذه الحبكة عن سفر أسرة كويتية فقيرة إلى الهند، بكل ما فيها من أفيهات هزلية، نمت خطوط، وتفاصيل كثيرة تتعلق بالشخصية الكويتية، في دوائرها المختلفة كالعمل والزواج والسفر والثروة، تم التطرق إليها بمبضع جراح ساخر. ما أعطى للمسرحية إيقاعًا كوميديًا نقديًا. وفق بناء تقليدي وديكور متقشف ينتقل بالجمهور من بيت الأسرة إلى صالة المطار ثم إلى الطائرة نفسها وصولًا إلى أحد الأسواق في الهند، بمصاحبة بعض الأغاني والفواصل الاستعراضية.

