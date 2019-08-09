دوليه

يستهل مانشستر سيتي مشوار الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإنكليزي الممتاز غدا السبت مع انطلاق موسم 2019-2020 ساعيا الى احراز اللقب للمرة الثالثة تواليا، لكن رغبة وصيفه ليفربول في التتويج بلقب يلهث وراءه منذ عام 1990، من شأنه أن يشعل فتيل المنافسة مجددا بين العملاقين.

ويطلق ليفربول عجلة الموسم الجديد اليوم باستضافة الوافد الجديد نوريتش سيتي، بينما يحل مانشستر سيتي ضيفا على وست هام غدا.وتنافس الفريقان بشدة في الموسم المنصرم، ولم يتمكن سيتي من حسم احتفاظه باللقب سوى في المرحلة الأخيرة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول الذي عوّض من خلال التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه. وبعد موسم أحرز خلاله ثلاثية محلية (الدوري وكأس إنكلترا وكأس الرابطة) غير مسبوقة، يبدو سيتي في ذروة تألقه وقادرا على فرض سيطرته على العرش المحلي لمرة ثالثة تواليا، في إنجاز لم يشهده الدوري منذ نيل غريمه مان يونايتد اللقب ثلاث مرات بين 2007 و2009.

لكن في المقابل، هناك ليفربول المتربص والذي سيحاول مجددا إحراز اللقب المحلي الغائب عن خزائنه منذ تتويجه الأخير قبل ثلاثة عقود.وبدا واضحا من لقاء سيتي وليفربول على درع المجتمع الأحد الماضي، بأن الفريقين جاهزان لمعركة جديدة هذا الموسم، علما بأن سيتي حسم المباراة بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

وأنفق سيتي 77 مليون دولار (رقم قياسي للنادي) لتعزيز صفوفه بلاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني رودري الذي يتوقع أن يكون خليفة على المدى الطويل للبرازيلي فرناندينيو، والظهير البرتغالي جواو كانسيلو من يوفنتوس الإيطالي في صفقة شهدت انتقال البرازيلي دانيلو في الاتجاه المعاكس.ورشحت مكاتب المراهنات مانشستر سيتي الذي حسم اللقب في الموسمين الماضيين بجمعه 100 نقطة و98 نقطة تواليا لإحراز اللقب للمرة الثالثة تواليا ويصبح بالتالي أول فريق يحقق هذا الانجاز في السنوات الـ35 الأخيرة بعدما حققه جاره مان يونايتد مرتين.

ومن المتوقع أن يتمكن ليفربول من مقارعة سيتي كما فعل حتى الأمتار الأخيرة في الموسم المنصرم.

ولم يسبق لأي فريق ان جمع 97 نقطة في تاريخ الدوري الانكليزي الممتاز ولم يحرز اللقب كما فعل ليفربول الذي خسر مباراة واحدة فقط من أصل 38 وكانت بالتحديد أمام سيتي، لكنه نجح في التعويض من خلال إحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه لتضميد جراح خيبة الامل محليا.واعتبر لاعب وسط ليفربول الهولندي جورجينيو فينالدوم بأن من أولويات فريقه تحقيق انطلاقة قوية لكي يمنع سيتي من الابتعاد مبكرا بقوله «يتعين علينا جمع أكبر عدد من النقاط الممكنة لا سيما في بداية الدوري ومحاولة بناء فريق يكون أفضل في القسم الثاني من الموسم».وتابع «نستطيع محاولة تحقيق نتيجة أفضل من الموسم الماضي. نستطيع البدء من الآن لأن الفريق بأكمله متواجد الآن».

