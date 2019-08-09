دوليه

أعرب النجم البلجيكي إدين هازار عن سعادته وفخره بافتتاح رصيده التهديفي مع فريق ريال مدريد الإسباني بعد تسجيله هدف الفوز 1-0 على المضيف ريد بول سالزبورغ النمسوي في مباراة ودية.

وسجل الدولي البلجيكي هدفه في الدقيقة 19 من المباراة التحضيرية للموسم الجديد، بعدما تسلم تمريرة طويلة من زميله الفرنسي كريم بنزيمة، وتقدم بها على حافة المنطقة النمسوية مراوغا الدفاع على مرحلتين ببراعة، وأطلقها قوية بالقدم اليمنى من على خط منطقة الجزاء. وقال هازار بعد المباراة «أنا سعيد، أنا فخور. هذه مباراة ودية فقط لكن هدفنا هو أن نكون مستعدين لمباراتنا نهاية الأسبوع المقبل ضد «سلتا فيغو» في المرحلة الأولى من موسم 2019-2020 للدوري الإسباني. وأضاف «لا زلنا في المرحلة التحضيرية للموسم، لكن الثقة الكاملة مهمة بالنسبة إلي من خلال التسجيل والفوز بالمباراة»، مضيفا «عندما تكون على أرض الملعب تريد الفوز بالمباريات بالدرجة الأولى. عندما تلعب كمهاجم تريد أن تسجل. هذا جزء من كرة القدم. أنا أنتظر هذه اللحظة منذ خمس مباريات ودية (مع ريال هذا الصيف)، وحصلت اليوم، لذا أنا سعيد».

وحقق ريال الفوز الثاني تواليا له في المباريات الودية التحضيرية للموسم الجديد، بعد التفوق الأسبوع الماضي على فنربغشة التركي 5-3، علما بأن مبارياته الأخرى شهدت تحقيق نتائج مخيبة شملت تعادلا واحدا، وثلاث هزائم أبرزها الخسارة القاسية 3-7 أمام الغريم أتلتيكو مدريد.

