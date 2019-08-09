دوليه

بات تاريخ 16 أغسطس، الموعد المقرر لانطلاق الموسم الجديد في الدوري الإسباني، رهن قرار من القضاء الذي يتوجب عليه أن يحل نزاعا بين رابطة الدوري «لا ليغا» والاتحاد المحلي للعبة بسبب مباريات الجمعة والإثنين وحقوق النقل التلفزيوني.

وعُرِضَت القضية اول من امس أمام محكمة في مدريد، وأمام القاضي خمسة أيام للتصديق من عدمه على روزنامة الدوري المقدمة من قبل الرابطة، على أن تعقد اجتماعات بهذا الخصوص يومي الجمعة والاثنين.

والخلاف بين الرابطة التي تمثل الأندية المحترفة، والاتحاد الإسباني الذي يمثل كل الأندية بما فيها أندية الهواة، هو على الجدول وإيرادات حقوق النقل التلفزيوني لمباريات الدوري، والمقدرة بملياري يورو بحسب الرابطة.ووفقا للرابطة، على الاتحاد الإسباني الموافقة على إقامة مباريات بعيدا عن نهاية عطلة نهاية الأسبوع مقابل 30 مليون يورو. وبالنسبة للهيئة الاحترافية، يمكن تفسير تغيير مواعيد المباريات على أنه انتهاك للعقود الموقعة أصلا «مع عواقب غير متوقعة». ويجيب الاتحاد الإسباني على موقف «لا ليغا» بالقول إن الاتفاق السابق معها والذي يسمح بإقامة مباريات الدوري الجمعة والإثنين، قد انتهت صلاحيته في يونيو، والعقد الحالي لا ينص على هذا الاحتمال.

