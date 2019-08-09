دوليه

أعلن مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنكليزي الممتاز في الموسمين الماضيين، التعاقد مع الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو من يوفنتوس الإيطالي الذي سيحصل بالمقابل على البرازيلي دانيلو إضافة الى بدل مالي، بحسب المتوقع في التقارير. وأفاد سيتي اول من امس أنه أتم «توقيع جواو كانسيلو من يوفنتوس.

لقد وقع المدافع البرتغالي عقدا يبقيه في ستاد الاتحاد حتى صيف 2025، ليلحق بأنخيلينو ورودري (الإسبانيان القادمان من أتلتيكو وايندهوفن الهولندي تواليا) ويصبح التعاقد الثالث هذا الصيف للمدرب بيب غوارديولا».

من جهته، اعتبر البرتغالي البالغ 25 عاما أن «سيتي ناد رائع مع مدرب مذهل وأنا سعيد بوجودي هنا»، مضيفا بعد موافقته على الشروط الشخصية وإكماله الفحص الطبي الروتيني «كل شيء يتعلق بهم (سيتي) قد أعجبني، من المنشآت الى طريقة لعبهم».

