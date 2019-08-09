دوليه

لم يهنأ لاعب الوسط الإسباني أندير هيريرا طويلا بانضمامه الى باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي، اذ تعرض قبيل انطلاق الموسم الجديد نهاية الأسبوع الحالي، لإصابة في التمارين ستبعده عن الملاعب لثلاثة أسابيع على الأقل، بحسب ما أعلن النادي الباريسي.

وكشف سان جرمان الذي يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري الأحد ضد ضيفه نيم، أن اللاعب الإسباني البالغ من العمر 29 عاما يعاني من إصابة في ربلة الساق اليسرى و«سيعاود التمارين مع المجموعة في غضون ثلاثة الى أربعة أسابيع بحسب تطور وضعه».

وانتقل هيريرا هذا الصيف الى سان جرمان بعقد حر بعد انتهاء ارتباطه بمان يونايتد الإنكليزي، وذلك لانتقال أدريان رابيو الى يوفنتوس الإيطالي، منضما في خط الوسط الى مواطنه القادم من إشبيلية بابلو سارابيا.

