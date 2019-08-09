دوليه

تعاقد واتفورد أول من أمس عشية إقفال باب الانتقالات الصيفية في إنكلترا، مع مهاجم أرسنال ومان يونايد السابق داني ويلبيك في انتقال حر. وكان ويلبيك (28 عاما) دون ناد منذ نهاية الموسم الماضي للدوري الممتاز، بعدما قرر أرسنال التخلي عنه نتيجة الاصابات المتكررة، آخرها تعرضه لكسر في كاحله في نوفمبر الماضي.

وقال واتفورد في بيان أول من امس: «يسعدنا أن نؤكد توقيع اللاعب الدولي الإنكليزي داني ويلبيك في انتقال حر». ودافع ويلبيك الذي خاض 42 مباراة مع المنتخب الإنكليزي، عن ألوان أرسنال منذ عام 2014 قادما من مان يونايتد، وأحرز معه كأس إنكلترا عامي 2015 و2017 ودرع المجتمع (2017) بقيادة المدرب السابق الفرنسي أرسين فينغر.ولعب ويلبيك بالمجمل 206 مباريات في الدوري الإنكليزي الممتاز وسجل 42 هدفا خلال فترة دفاعه عن ألوان سندرلاند، يونايتد وأرسنال».

