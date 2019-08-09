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فرط الأزرق في فوز كان في متناول يده وتعادل مع نظيره الأردني 1-1 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ستاد فرانسو حريري ضمن الجولة الثانية للمجموعة لبطولة غرب آسيا المقامة في العراق والتي شهدت أول من أمس أيضاً تعادل البحرين مع السعودية 0-0.

تقدم الأزرق بهدف فيصل زايد من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية، وتعادل للأردن سالم العجالين في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع. وتصدر الأزرق ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب البحريني صاحب الرصيد ذاته، فيما يتساوى المنتخبان السعودي والأردني بنقطة واحدة.

وانحصرت المنافسة على الصدارة بين الأزرق والبحرين اللذين يلتقيان في 10:30 من مساء غد السبت ضمن الجولة الثالثة، في مباراة يكفي الأزرق فيها التعادل لانتزاع صدارة المجموعة والتأهل إلى المباراة النهائية، حيث ينص نظام البطولة على تأهل صاحبي المركز الأول في كل مجموعة إلى النهائي.

وأجرى مدرب الأزرق روميو يوزاك 3 تغييرات على التشكيلة التي واجهت السعودية في المباراة الأولى، فأشرك محمد خالد وعبدالله ماوي وفيصل عجب بدلاً خالد إبراهيم وبدر المطوع وحسين الموسوي المصاب.

ولعب يوزاك بطريقة 4-3-2-1 بالدفع برباعي الدفاع محمد خالد وحمد حربي وفهد الهاجري وعامر المعتوق، وأعاد أحمد الظفيري إلى خط الوسط إلى جانب سلطان العنزي وشريدة الشريدة، وأمامهم فيصل زايد وعبدالله ماوي، وفيصل عجب في المقدمة.

وافتتح الأزرق التسجيل مبكراً بعد تعرض فيصل زايد للعرقلة فانبرى للركلة بنفسه وسجلها في الدقيقة الثانية، ومضى الشوط الأول دون تغيير في النتيجة مع أفضلية للأزرق. وفي الشوط الثاني تحسن أداء المنتخب الأردني وضغط بحثاً عن التعادل لكن تألق الحارس سليمان عبدالغفور أبقى النتيجة على حالها رغم اللعب بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع محمد خالد في الدقيقة 60 لنيله البطاقة الصفراء الثانية.

وأجرى يوزاك 3 تبديلات متالية للمحافظة على النتيجة فدفع بفهد حمود بدلاً من فيصل زايد ويوسف ناصر مكان فيصل عجب، وأخيراً أخرج أحمد الظفيري ودفع بالمدافع خالد إبراهيم الذي ارتكب خطأ فادحاً في الوقت بدل الضائع تسبب في وصول الكرة إلى المهاجم سالم العجالين الذي سدد في الشباك محرزاً هدف التعادل وحارماً الأزرق من الفوز.

