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ذكر مدرب الأزرق الكرواتي روميو يوزاك ان حالة الطرد الذي تعرض لها لاعب المنتخب محمد خالد في مباراة الاردن اول من امس اثرت على النتيجة.واضاف يوزاك في مؤتمر صحافي عقب المباراة مع الاردن والتي انتهت بالتعادل 1 -1 انه سيعمل على تدارك بعض الاخطاء التي حصلت في هذه المباراة في لقاء البحرين غدا. واوضح انه راض عن النتيجة وعن اداء اللاعبين بالرغم من عدم استغلال الشوط الاول بالشكل الصحيح.من جهته قال مدرب المنتخب الاردني فيتال بوركيلمانز ان ركلة الجزاء المبكرة التي جاءت لمصلحة الازرق اربكت فريقه في الشوط الاول.واضاف «في الشوط الثاني كان بامكاننا قلب النتيجة لولا سلسة الفرص الضائعة».

