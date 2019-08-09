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اعتبر مدرب منتخب البحرين هيلوا سيزا ان فريقه قدم مستوى جيدا امام السعودية اول من امس واهدر العديد من الفرص.واضاف البرتغالي سيزا في مؤتمر صحافي عقب المباراة والتي انتهت بالتعادل السلبي مع الاخضر انه لعب بنفس الطريقة التي لعب بها مع المنتخب الاردني رغم اختلاف اسماء اللاعبين.وعن مباراته المقبلة مع الازرق قال ان المنتخب الكويتي فريق قوي ومباراتنا معه ستكون مفصلية وحاسمة.من جهته قال مدرب المنتخب السعودي يوسف عنبر ان «فترة الاعداد لم تكن كافية على الرغم من اننا نستحق الفوز في مباراة البحرين «.واعرب عنبر عن امله بان يختتم منتخب بلاده مشاركته بالبطولة بفوز شرفي مؤكدا ان مشاركتهم كانت من اجل تقديم مستوى مشرف وانجاح البطولة.

