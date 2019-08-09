محلية

يبدو أثر مواقع التواصل الاجتماعي في كرة القدم كبيراً بعد انتشارها في بداية الالفية أسهمت منصات «تويتر «و فيسبوك» و«انستغرام على وجه الخصوص باتصال المشجع مع نجومه المفضلين بشكل مباشر، فيما استثمرت الاندية دور تلك المواقع في تكوين علاقة أقوى مع الجماهير انعكست ايجابا على صناعة اللعبة، كما أتاحت المنصات للنقاد والصحافيين معرفة رد فعل الجمهور للاستفادة منه في الوصف والتحليل بتعدد الاراء وتميز بعضها بالطرافة والدقة.

إلا أن منصات التواصل لا تخلو من سلبيات، ومنها ما نراه في الصورة لمجموعة مشجعين في مباراة برشلونة ونابولي الودية التي أقيمت أول من أمس في ميامي حيث انشغلوا بأجهزتهم النقالة والتصوير مدفوعين بحمى النشر في مواقع التواصل، ولربما جاء أحدهم من الشرق الأقصى لوضع لقطة في حسابه، بينما تراجعت اعداد المشجعين المترقبين المتوترين على المدرجات كثيراً بفعل منصات التواصل.

(الصورة من أ. ف. ب)

