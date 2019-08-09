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أعلن رئيس الاتحاد الكويتي للملاكمة محمد منسي عن استضافة الكويت لبطولتين قاريتين في العام المقبل وذلك بعد النجاح الكبير الذي شهدته البطولة الآسيوية للملاكمة للصغار التي اختتمت أمس صالة نادي الكويت برعاية رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح.

وقال منسي إن الهيئة العامة للرياضة أبدت موافقتها على استضافة أي بطولة قارية للعبة، وذلك خلال اجتماع رئيس الاتحاد الآسيوي للملاكمة أنس العتيبة مع نائب مدير الهيئة العامة للرياضة د. صقر الملا، متوجهاً بالشكر إلى مسئولي الهيئة على دعمهم الكبير الذي كان سبباً رئيساً في نجاح البطولة. وأوضح: «بعد إجازة العيد سيصلنا كتاب رسمي من الاتحاد الآسيوي لاستضافة بطولة الأندية الآسيوية، وبطولة منتخبات آسيا للناشئين»، مشيراً إلى أن المشاورات جارية لاستضافة بطولة الأندية في فبراير المقبل تزامناً مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية، على أن تقام بطولة منتخبات الناشئين أبريل 2020.

وأكد منسي أن النجاح الكبير الذي حققته بطولة الصغار التي شارك فيها 150 ملاكماً مثلوا 21 دولة، شجع الاتحاد الآسيوي على إسناد بطولة الرجال إلى الكويت، خصوصاً بعد الأصداء الطيبة للاستضافة والإشادة الكبيرة من قبل الوفود المشاركة بالتنظيم المميز، والجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد الكويتي للعبة. وقال: «البطولة الآسيوية أقيمت بالتزامن مع البطولة الأوروبية، وقد نلنا إشادة من الاتحاد الدولي للملاكمة بأن بطولتنا أفضل تنظيماً وأقوى في المستوى الفني».

بدوره، رحب رئيس الاتحادين القطري والعربي للملاكمة يوسف الكاظم بطلب الكويت استضافة بطولة الأندية العربية، مؤكداً أن الاتحاد العربي يسعده إقامة البطولة في الكويت متى ما توافرت الضوابط والشروط اللازمة لإقامتها. وقال الكاظم: «نبارك للكويت عودتها إلى الساحة الرياضة بعد سنوات الإيقاف، ولا شك أن عودة الكويت تشكل زخماً كبيراً للرياضة الخليجية والعربية وحتى العالمية»، لافتاً إلى أن استضافة مثل هذه البطولة الكبيرة بعد وقت قياسي من رفع الإيقاف يعتبر إنجازاً كبيراً يستحق الإشادة.

وأكد المستويات العالية التي قدمها الملاكمون في البطولة تدعو إلى التفاؤل، وتشكل «نواة لأولمبياد الشباب في العام 2022».

ولفت إلى أن احتكاك الملاكمين العرب مع نظرائهم من الدول الآسيوية المتقدمة في اللعبة نزع فتيل الخوف لدى هذه الفئة السنية الصغيرة، ومنحها الخبرة اللازمة، مشيراً إلى أن الفائدة عمت كل المشاركين من حكام وفنيين ومدربين.

وأضاف أن رزنامة الاتحاد العربي للعام 2019 تتضمن بطولة للناشئين ستقام في العراق ديسمبر المقبل، أن يتم النظر في طلبات الاستضافة للرزنامة الجديدة للعام المقبل 2020.

من جهته، أثنى رئيس الوفد الفلسطيني محمود الشيخ على «التنظيم الرائع للبطولة»، داعياً إلى إقامة هذا التجمع القاري كل سنة على أرض الكويت. وقال الشيخ إن الفلسطينيون يشعرون بالفخر لمشاركتهم في هذه البطولة القارية، قائلاً: «رغم ظروف الاحتلال والعقبات الكبيرة التي تواجهننا، فإن مشاركتنا في هذه البطولة يعتبر فخر لنا، وفخر للكويت التي تستضيف البطولة». وتوجه الشيخ بالشكر إلى القيادة السياسية في الكويت وإلى المسؤولين الرياضيين وإلى الاتحاد الكويتي للملاكمة على حسن التنظيم والحفاوة الكبيرة.

من جهته، امتدح عضو الاتحاد الإماراتي للملاكمة راشد المطروشي الترحيب الحار الذي استقبلت به الوفود المشاركة طوال أيام البطولة، مؤكداً مشاركة هذا العدد الكبير من الدول الآسيوية دليل واضح على النجاح الكبير الذي حققته.

وأضاف: «الكويت نجحت بامتياز في استضافة هذه البطولة التي نتمنى أن يعود بفائدة فنية على الملاكمين الخليجيين والعرب»، لافتاً إلى أن اختلاف طرق الإعداد عن بقية الدول الآسيوية يمنحها أفضلية واضحة.

وأوضح: «ملاكمونا الصغار ينقصهم بعض الخبرة والأمور الفنية، كما أن طريقة الإعداد في الدول الخليجية ترتبط برغبة أولياء الأمور والمدارس، بينما في الدول الآسيوية هنالك مراكز خاصة للتدريب وصناعة ملاكمين قادرين على المنافسة وحصد البطولات».

وأضاف أن مستوى الملاكمين العرب بدأ يتطور في السنوات الأخيرة مع ظهور بعض الأبطال في الأردن والعراق، بينما يصمد الملاكمون الخليجيون حتى نهاية النزال بعد أن كانوا يخسرون من الجولة الأولى أو الثانية.

